NEXT Sosyal kimin, nasıl hesap oluşturulur? Yerli uygulama NEXT Sosyal'in mobil kaynak kodları paylaşıldı

NEXT Sosyal geliştirici kadrosunda, TEKNOFEST girişimcisi gençlerden oluşan bir ekip yer alıyor. Projenin teknik çerçevesi ise GNU AGPLv3 lisansı altında yayımlanan açık kaynaklı mobil uygulamalarla destekleniyor.

NEXT SOSYAL KİMİN?

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda geliştirilen yerli sosyal medya platformu NEXT Sosyal, TEKNOFEST girişimcisi gençlerin ürünü olarak dijital dünyadaki yerini aldı. Geliştirme süreci Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar’ın desteğiyle yürütülen platform, aynı zamanda açık kaynaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Mastodon altyapısıyla hazırlanan yerli sosyal ağ projesi, genç Türk yazılımcıların girişimi olarak ortaya çıkarken yönetim ve teknik altyapı konusunda kolektif bir anlayış benimsenmiş durumda.

Selçuk Bayraktar'ın da destek verdiği platform, TEKNOFEST ruhunu dijitale taşıyan bir merkez.

NEXT SOSYAL NASIL HESAP OLUŞTURULUR?

NEXT Sosyal kayıt için süreç oldukça sade ve erişilebilir biçimde tasarlandı. Platforma üye olabilmek için Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın resmi internet bağlantısı üzerinden işlem yapılabiliyor. Kullanıcılar https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum adresine giderek kayıt formunu doldurabiliyor.

Gerekli bilgileri girdikten sonra, hesaplar kısa sürede aktive ediliyor ve kullanıcılar sosyal ağda içerik paylaşmaya başlayabiliyor. NEXT Sosyal’in kullanıcı arayüzü, hem mobil cihazlarda hem de web sürümünde sade ve hızlı bir deneyim sunuyor.

AppStore ve Google Play Store üzerinden de Next Sosyal'i indirmek artık mümkün.

NEXT SOSYAL NEDİR?

NEXT Sosyal Türkiye'nin kendi dijital mecrasını oluşturma hedefiyle yola çıkan yerli ve açık kaynaklı bir sosyal medya platformudur.

Platformda kullanıcılar metin, görsel, video ve anket formatlarında içerik paylaşabiliyor, yorum yapabiliyor ve beğenilerle içeriklere etkileşim sağlayabiliyor.

Aynı zamanda keşfet sekmesi sayesinde, ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş içerik akışına ulaşmak da mümkün. Uygulama sosyal medya deneyimini sadece paylaşım üzerine kurmakla kalmayıp aynı zamanda anlık geri bildirimlerle topluluk içi iletişimi güçlendiriyor.

Platformun dikkat çeken bir diğer özelliği de TEKNOFEST’te geliştirilen büyük Türkçe dil modeli T3 AI ile entegre çalışması.

Kullanıcılar etiketledikleri içeriklerde geliştirilen dil modeliyle doğrudan iletişim kurabiliyor ve etkileşimli yapay zeka deneyimi yaşayabiliyor.

NEXT Teknofest Sosyal App Store’da “Sosyal Ağ” kategorisinde kısa sürede en popüler uygulamalardan biri olmayı da başardı.