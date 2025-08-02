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Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav tarihleri
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sürecinde sona yaklaşıldı. Yaz döneminde ders seçimi yaparak kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, şimdi gözlerini AÖF yaz okulu sınav tarihine çevirdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılının resmi sınav takvimine göre yaz dönemi final sınavı Ağustos ayında gerçekleştirilecek.

2025 yılı yaz okulu kayıt süreci 30 Haziran'da başlamış, 4 Temmuz saat 22.00'de sona ermişti. Öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr üzerinden ders seçimlerini yaparak Ziraat Bankası aracılığıyla harç ücretlerini ödemişti. Aynı zamanda ÖBS sistemi üzerinden sınav merkezi tercihleri de 4 Temmuz'a kadar güncellenebildi. Peki, Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sürecinde sona yaklaşıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yaz okuluna kayıt olan öğrenciler, şimdi final sınavı tarihini merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen takvime göre AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu sınavla birlikte yaz dönemini tamamlamış olacak.

Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav tarihleri - 1. Resim

Yaz okulu kayıtları 30 Haziran’da başlamış, 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00 itibarıyla sona ermişti. Bu süreçte öğrenciler en fazla 5 dersi seçerek kayıt işlemlerini tamamlamıştı. Kayıt sonrasında sınav merkezi tercihleri de 4 Temmuz'a kadar ÖBS sistemi üzerinden güncellenmişti.

Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav tarihleri - 2. Resim

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı: 6-7 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 4-5 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Mayıs 2026

2026 Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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