YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL puanları 5 yıl geçerli olacak!

YÖKDİL sınavında puan hesaplaması yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılırken, yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmıyor. Adayların optik formları, bilgisayar destekli sistemle okunarak analiz ediliyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YÖKDİL sonuçları ÖSYM takvimine göre 15 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak. 27 Temmuz'da yapılan sınavda alınan puanlar, akademik başvurular için 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SORULAR VE CEVAPLAR ERİŞİME AÇILDI MI?

Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki tüm sorulara ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor. Soru ve cevaplara erişim süreci 6 Ağustos 2025 saat 23.59'da sona erecek.

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.