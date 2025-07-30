YKS 2025 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM son dakika açıklaması takip ediliyor

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2025 YKS tercih kılavuzu gündemde. ÖSYM'nin hazırladığı YKS sınavında TYT, AYT ve YDT oturumlarına girenler 2 veya 4 yıllık üniversiteler için 2025 YKS tercih kılavuzunu kontrol etmek istiyor. 30 Temmuz'da yayınlanması beklenen YKS 2025 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ÖSYM son dakika açıklamaları adayların gündeminde.

YKS 2025 tercih kılavuzu yayınlandı mı?ÖSYM son dakika açıklaması adaylar tarafından takip ediliyor. YKS tercih kılavuzunu yayımlaması beklenirken adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) giriş ekranına nasıl erişeceklerini ve kılavuzun detaylarını araştırıyor.

YKS 2025 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30 Temmuz 2025 itibarıyla henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.

30 Temmuz Çarşamba günü yayınlanacağı duyurulan YKS 2025 tercih kılavuzuna adaylar https://www.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Kılavuz, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite programlarının taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjanlarını ve özel koşullarını içerecek.

Kılavuz açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ÖSYM SON DAKİKA YKS TERCİH KILAVUZUNU AÇIKLADI MI?

ÖSYM, 2025 YKS tercih kılavuzunu henüz resmi olarak açıklamadı ancak 28 Temmuz’da yaptığı duyuruda kılavuzun 30 Temmuz 2025’te yayımlanacağını bildirdi.

Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte, adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tercih işlemlerine başlayabilecek.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI NASIL AÇILIR?

ÖSYM AİS’e, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden giriş yapılabilir. e-Devlet ile de kayıt ve giriş işlemleri gerçekleştirilebilir.