Kan donduran cinayet! Gözde'yi öldürüp cesedini kuyuya attı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Manisa'da, S.Y. isimli erkek kız arkadaşı olduğu öğrenilen Gözde Yılmaz isimli kadını av tüfeğiyle öldürüp su dolu kuyuya attı. Daha sonra aynı tüfekle kendine de ateş eden zanlı hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen olayda S.Y. isimli erkek kız arkadaşı olduğu öğrenilen Gözde Yılmaz'ı av tüfeğiyle öldürüp cesedini 3 metre derinliğindeki su dolu kuyuya attı. Zanlı daha sonra aynı silahla kendine de ateş etti.
Olay yerine giden 112 acil ekipleri ve jandarma korkunç manzara ile karşılaştı. Gözde Yılmaz’ın kuyuda olan cenazesini itfaiye ekipleri çıkarırken, suç aleti tüfek ve otomobile jandarma tarafından el konuldu.
Ağır yaralanan S.Y. hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı