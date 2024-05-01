Kan donduran cinayet! Gözde'yi öldürüp cesedini kuyuya attı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Mayıs 2024 01:10 - Güncelleme: 1 Mayıs 2024 01:11 - Güncelleme:

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Manisa'da, S.Y. isimli erkek kız arkadaşı olduğu öğrenilen Gözde Yılmaz isimli kadını av tüfeğiyle öldürüp su dolu kuyuya attı. Daha sonra aynı tüfekle kendine de ateş eden zanlı hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.