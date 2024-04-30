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Adıyaman'da cinayet: Eşi Esra'yı bıçaklayarak öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adıyaman&#039;da cinayet: Eşi Esra&#039;yı bıçaklayarak öldürdü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adıyaman'da, Ali Y. isimli erkek evli olduğu Esra Y.'yi bıçaklayarak katletti. Kaçan zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Y. isimli erkek tartıştığı eşi Esra Y.'yi bıçakladı. 112 Acil Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Olay yerinden kaçan zanlı Ali Y. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Esra Y.'nin cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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