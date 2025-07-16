İsrail ordusu Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine yönelik hava saldırısıyla yeniden gündeme geldi. Şam’da art arda patlamaların meydana geldiği saldırı Dürzi nüfusun yoğun yaşadığı Süveyda bölgesindeki son gelişmelerle ilişkilendirildi. Dürzi ne demek, Dürzilerin dini nedir, neye inanır soruları ise kamuoyunun gündeminde yer buldu.

İsrail'in Suriye'ye yönelik son hava saldırısında Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının hedef alındığı bildirildi. İsrail Savunma Bakanlığı, saldırının “siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda” gerçekleştiğini ve bölgedeki çeşitli tehdit senaryolarına karşı hazırlık yapıldığını duyurdu. Peki, Dürzi ne demek, Dürzilerin dini nedir, neye inanır?

İSRAİL ŞAM SON DAKİKA

İsrail ordusu Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırının, Suriye'nin güneyinde yer alan ve Dürzi nüfusun yoğunlukta yaşadığı Süveyda bölgesindeki son gelişmelerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Saldırının ardından Şam'da üç ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. İsrail kaynakları, operasyonun siyasi talimat doğrultusunda gerçekleştirildiğini ve bölgedeki tehditlere karşı çeşitli senaryolar için hazırlık yapıldığını açıkladı.

DÜRZİ NE DEMEK?

Dürzi 11. yüzyılda ortaya çıkan ve İslamiyet'in Şii mezhebinin İsmaili kolundan türeyen bir inanç sistemine mensup kişilere verilen isim. Dürziler kendilerini “Muvahhidun” yani “Birleştiriciler” olarak tanımlar. Dürzi kelimesi inancın yayılmasında etkili olan Muhammed bin İsmail ed-Derezi’den türemiştir.

DÜRZİLER NEYE İNANIR?

Dürzi inancı Tanrı'nın insan suretinde göründüğüne ve bu tecellinin son örneğinin Fâtımî halifesi el-Hâkim bi-Emrillah olduğuna dayanır. Dürziler, el-Hâkim’i Tanrı kabul ederken, veziri Hamza bin Ali'yi de peygamber olarak görür. Reenkarnasyon inancı önemli bir yer tutar. İnanç sistemlerinin büyük bölümü dışa kapalıdır ve sadece inançta ileri düzeye gelenlere açıklanır.

DÜRZİLERİN DİNİ NEDİR?

Dürzilik tek Tanrılı ama İslam’dan ayrı bir dini sistemdir. Kendine özgü kutsal metinleri, ibadet anlayışı ve iç hiyerarşisi vardır.

Dürzilik, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi dinlerden etkilense de kendine özgü doktrinlerle ayrışır. Kurban, oruç ve hac gibi Yüce İslam’ın temel ibadetlerini kabul etmezler. İnanç esaslarının büyük bölümü gizli tutulur.

DÜRZİLER NERELİ?

Dürziler ağırlıklı olarak Orta Doğu coğrafyasında yaşar. En yoğun Dürzi nüfus Lübnan’da bulunur. Bunun yanı sıra Suriye’de özellikle Süveyda ve çevresinde, İsrail’de ve Ürdün’de topluluklar halinde yaşarlar.

Küçük gruplar halinde Avrupa, Amerika ve Latin Amerika ülkelerinde de yerleşmiş Dürzi toplulukları vardır. Ana dilleri Arapça olmakla birlikte, yaşadıkları bölgelere göre Fransızca, İbranice ve İngilizce gibi dilleri de konuşurlar.