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Karar Resmi Gazete'de: Türk lirası mevduatta stopaj oranları değişti

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Karar Resmi Gazete&#039;de: Türk lirası mevduatta stopaj oranları değişti

Ekonomi Haberleri  / Ajanslar

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti. 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'a, 1 yıla kadar vadeli hesaplara uygulanan stopaj oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltildi.

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e, 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarıldı. 1 yıldan uzun vadelerde 0 olan stopaj oranı ise yüzde 2.5 oldu.

Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa ve ipoteğe dayalı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulaması süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatılmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Ajanslar
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