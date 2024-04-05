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Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Rıza Soylu’yu canlandıran Zafer Ergin’in hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Rıza Soylu’yu canlandıran Zafer Ergin’in hayatı ve biyografisi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sevilen sanatçı Zafer Ergin hakkında ''Zafer Ergin kimdir? Zafer Ergin hayatta mı? Zafer Ergin nereli? Zafer Ergin kaç yaşında?'' gibi soruların yanı sıra Zafer Ergin'in hayatı ile ilgili de birçok kişi merak içinde. İşte usta oyuncu Zafer Ergin'in hayatı ve biyografisi...

Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Zafer Ergin, oyunculuk kariyerine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olduktan sonra adım atmıştır. Ankara Deneme Sahnesi'nde yetişen Ergin, pek çok film ve dizi projelerinde rol almış ve önemli karakterlere hayat vermiştir.

Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Rıza Soylu’yu canlandıran Zafer Ergin’in hayatı ve biyografisi - 1. Resim

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme alanında da başarılı bir kariyere sahip olan Zafer Ergin, 1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan birçok yabancı dizi ve sinema filminde Türkçe seslendirmeler yapmıştır.

ZAFER ERGİN'İN HAYATI NASILDIR?

Kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Kurtlar Vadisi dizisinde "Mehmet Karahanlı" karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamıştır. Ancak, gerçek çıkışını 2006 yılında Kanal D'de başlayan ve halen devam eden Arka Sokaklar dizisinde yaşamıştır. Burada önce başkomiser, daha sonra emniyet amiri ve emniyet müdürü olarak izleyicinin karşısına çıkan "Rıza Soylu" karakteriyle tanınmıştır.

Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Rıza Soylu’yu canlandıran Zafer Ergin’in hayatı ve biyografisi - 2. Resim

ZAFER ERGİN ÖLDÜ MÜ?

Zafer Ergin, aynı zamanda 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programında Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak yer almıştır. Ancak, en çok Arka Sokaklar'daki performansıyla ve bu karakterle hafızalara kazınmıştır.

9 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Arka Sokaklar dizisindeki uzun soluklu performansı hakkında umut dolu sözler sarf etmiş ve devam etme isteğini dile getirmiştir. "İnşallah 15 yıl daha devam ederiz." diyerek işinden ve seyirciyle olan bağlantısından memnuniyetini ifade etmiştir.

Zafer Ergin'in oyunculuk kariyeri ve Arka Sokaklar'daki performansı, Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yer edinmiş ve izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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