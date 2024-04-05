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İsrail, bugün 54 Filistinli sivili daha katletti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, bugün 54 Filistinli sivili daha katletti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, bugün 54 Filistinli sivili daha katletti. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen sivillerin sayısı 33.091'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken son 24 saat içinde en az 54 Filistinlinin daha öldüğünü ve 82 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail işgal (güçleri) son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki ailelere yönelik beş katliam gerçekleştirerek 54 şehit ve 82 yaralı verdi" denildi.

"Kurtarma ekipleri kendilerine ulaşamadığı için çok sayıda insan hala enkaz altında ve yollarda mahsur kalmış durumda" diye ekledi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici kararını hiçe sayan İsrail, Filistinli sağlık yetkililerine göre 7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 33.091 Filistinliyi öldürdüğü ve 75.750 kişiyi yaraladığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, Hamas tarafından düzenlenen ve Tel Aviv'in yaklaşık 1.200 kişinin öldüğünü söylediği sınır ötesi saldırıdan bu yana Gazze Şeridi'ni vuruyor.

BM'ye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı bölge nüfusunun %85'ini gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı nedeniyle ülke içinde yerinden edilmeye iterken, ülke altyapısının %60'ı hasar gördü.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor. Ocak ayında verilen bir ara kararda Tel Aviv'in soykırım eylemlerini durdurması ve Gazze'deki sivillere insani yardım sağlanmasını garanti altına alacak tedbirler alması emredilmişti.

Bununla birlikte, çatışmalar hız kesmeden devam etti ve yardım teslimatları insani felaketi ele almak için ne yazık ki yetersiz kaldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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