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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş öldü mü, neden öldü? Sezen Taş 'ın vefat nedeni

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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş öldü mü, neden öldü? Sezen Taş 'ın vefat nedeni
Başlık ResmiAtilla Taşın kızı Sezen Taş öldü mü, neden öldü? Sezen Taş ın vefat nedeni

Atilla Taş'ın ilk evliliğinden olan kızı Sezen Taş ile ilgili iddialar kısa sürede yayılmıştı. Gazeteci Burhan Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç kadının yaşamını yitirdiği yönünde bilgiler aldığını duyurdu. Peki, Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş öldü mü?

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Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş, Mersin’in Erdemli ilçesinde hayatını kaybettiği doğrulandı. Taş’ın, bulunduğu apartmanın 14’üncü katından düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sezen Taş’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Taş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atilla Taşın kızı Sezen Taş öldü mü, neden öldü? Sezen Taş ın vefat nedeni
Başlık ResmiAtilla Taşın kızı Sezen Taş öldü mü, neden öldü? Sezen Taş ın vefat nedeni

2014 YILINDA EVLENMİŞTİ

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 2014 yılında evlenmiş, kısa bir süre sonra anne olmuştu. Torununun fotoğrafını sayfasında paylaşan ünlü şarkıcı altına "Canlarım, ben galiba dede oldum!" notunu düşmüştü. Atilla Taş'ın ilk evliliğinden olan kızı Sezen Taş, 1992 yılında dünyaya gelmişti.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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