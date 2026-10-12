İstanbul Üniversitesi AUZEF AUZEF ara sınav (vize) sınav merkezi tercihleri başladı! 07-08 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavı (vize) sınav merkezi tercih işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi 23.59’a kadar devam edecek. Peki, AUZEF ara sınav (vize) sınav merkezi tercih başvurusu nasıl yapılır?

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav (vize) sınav merkezi tercih süreci başladı. Sınav merkezi tercihleri 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav merkezi tercih kılavuzu ile sürecin ayrıntıları paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim 2026 Pazartesi 23.59’dan sonra oluşturulan sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacak.

AUZEF ara sınav (vize) sınav merkezi tercihleri başladı! AUZEF sınav merkezi tercih kılavuzu

ARA SINAV MERKEZİ TERCİH DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "Değerli Öğrencilerimiz,

07-08 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavı (vize) sınav merkezi tercih işlemleri başlamıştır. Sınav merkezi tercih işlemlerinizi 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ya da AUZEF Mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

AKSİS Öğrenci Otomasyon sistemine giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifre ile Sınav Sistemine giriş yapabilirsiniz.

"Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli olan öğrencilerimizin engel durumları ile ilgili bilgilerini sınav merkezi tercih alanından eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Özel durumlu öğrencilerimizin sınavları, sınav merkezi tercih işlemleri aşamasında belirlediği destek taleplerine göre düzenlenecek. 19 Ekim 2026 Pazartesi 23.59’dan sonra oluşturulan sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacak." denildi.

SINAV MERKEZİ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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