Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

AUZEF ara sınav (vize) sınav merkezi tercihleri başladı! AUZEF sınav merkezi tercih kılavuzu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
AUZEF ara sınav (vize) sınav merkezi tercihleri başladı! AUZEF sınav merkezi tercih kılavuzu
Başlık ResmiAUZEF ara sınav (vize) sınav merkezi tercihleri başladı! AUZEF sınav merkezi tercih kılavuzu

İstanbul Üniversitesi AUZEF AUZEF ara sınav (vize) sınav merkezi tercihleri başladı! 07-08 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavı (vize) sınav merkezi tercih işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi 23.59’a kadar devam edecek. Peki, AUZEF ara sınav (vize) sınav merkezi tercih başvurusu nasıl yapılır?

Kaydet
|

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav (vize) sınav merkezi tercih süreci başladı. Sınav merkezi tercihleri 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav merkezi tercih kılavuzu ile sürecin ayrıntıları paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim 2026 Pazartesi 23.59’dan sonra oluşturulan sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacak.

AUZEF ara sınav (vize) sınav merkezi tercihleri başladı! AUZEF sınav merkezi tercih kılavuzu
Başlık ResmiAUZEF ara sınav (vize) sınav merkezi tercihleri başladı! AUZEF sınav merkezi tercih kılavuzu

ARA SINAV MERKEZİ TERCİH DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "Değerli Öğrencilerimiz,

07-08 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavı (vize) sınav merkezi tercih işlemleri başlamıştır. Sınav merkezi tercih işlemlerinizi 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ya da AUZEF Mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

AKSİS Öğrenci Otomasyon sistemine giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifre ile Sınav Sistemine giriş yapabilirsiniz.

"Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli olan öğrencilerimizin engel durumları ile ilgili bilgilerini sınav merkezi tercih alanından eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Özel durumlu öğrencilerimizin sınavları, sınav merkezi tercih işlemleri aşamasında belirlediği destek taleplerine göre düzenlenecek. 19 Ekim 2026 Pazartesi 23.59’dan sonra oluşturulan sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacak." denildi.

SINAV MERKEZİ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.