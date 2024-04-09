Balıkesir Ayvalık'ta 07.14'te kılınacak olan bayram namazı Edremit ve Burhaniye'ye 07.13'te kılınacak

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde yaşayan vatandaşlar bayramın coşkusunu maneviyatını yaşamak için sabırsızlanıyorlar. Bu yılın bayram namazı vakti ilçeler arasında küçük zaman farklarına sahip. Balıkesir bayram namazı ne zaman? Edremit Ayvalık Burhaniye bayram namazı kaçta? sorularının detayları haberimizde...

Bayram sabahı Balıkesir Ayvalık, Edremit ve Burhaniye'deki camilerde gerekli hazırlıklar tamamlanıyor ve ibadet edecek olan cemaatler için en iyi koşullar sağlanıyor. Balıkesir’deki vatandaşlar bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek bayram namazını kılacaklar.

BALIKESİR EDREMİT BURHANİYE AYVALIK BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bayram namazı 07.14'te kılınacakken, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde ise 07.13'te kılınacak. Bu küçük zaman farkları ilçe sakinlerini ibadet için erken saatlerde camilere yönlendiriyor. Herkes ailece bayram namazı için camiilerde kolaylıkla ibadetlerini eda edebilecekler.

Bayram namazı Müslümanları bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirirken aynı zamanda bayramın manevi atmosferini daha da güçlendiriyor. Balıkesir'in bu ilçelerinde yaşayan sakinler bayram sabahı birlik ve beraberlik içinde ibadet etmenin mutluluğunu yaşayacaklar.

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Balıkesir ilinde 07.19 saatinde kılınacak.