Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Balıkesir Ayvalık'ta 07.14'te kılınacak olan bayram namazı Edremit ve Burhaniye'ye 07.13'te kılınacak

Balıkesir Ayvalık'ta 07.14'te kılınacak olan bayram namazı Edremit ve Burhaniye'ye 07.13'te kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir Ayvalık&#039;ta 07.14&#039;te kılınacak olan bayram namazı Edremit ve Burhaniye&#039;ye 07.13&#039;te kılınacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde yaşayan vatandaşlar bayramın coşkusunu maneviyatını yaşamak için sabırsızlanıyorlar. Bu yılın bayram namazı vakti ilçeler arasında küçük zaman farklarına sahip. Balıkesir bayram namazı ne zaman? Edremit Ayvalık Burhaniye bayram namazı kaçta? sorularının detayları haberimizde...

Bayram sabahı Balıkesir Ayvalık, Edremit ve Burhaniye'deki camilerde gerekli hazırlıklar tamamlanıyor ve ibadet edecek olan cemaatler için en iyi koşullar sağlanıyor. Balıkesir’deki vatandaşlar bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek bayram namazını kılacaklar.

Balıkesir Ayvalık'ta 07.14'te kılınacak olan bayram namazı Edremit ve Burhaniye'ye 07.13'te kılınacak - 1. Resim

BALIKESİR EDREMİT BURHANİYE AYVALIK BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bayram namazı 07.14'te kılınacakken, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde ise 07.13'te kılınacak. Bu küçük zaman farkları ilçe sakinlerini ibadet için erken saatlerde camilere yönlendiriyor. Herkes ailece bayram namazı için camiilerde kolaylıkla ibadetlerini eda edebilecekler. 

Bayram namazı Müslümanları bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirirken aynı zamanda bayramın manevi atmosferini daha da güçlendiriyor. Balıkesir'in bu ilçelerinde yaşayan sakinler bayram sabahı birlik ve beraberlik içinde ibadet etmenin mutluluğunu yaşayacaklar.

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Balıkesir ilinde 07.19 saatinde kılınacak.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dolar resmen durdu! Borsadan çifte rekor, adım adım 10.000’e… | 8 Nisan piyasa kapanışİran ve Umman'dan ortak açıklama: Gazze'deki savaşın bitmesi konusunda mutabıkız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum Palandöken'de bayram namazı 06.15'te kılınacak - HaberlerErzurum Palandöken'de bayram namazı 06.15'te kılınacakAfyonkarahisar Sandıklı'da bayram namazı 07.00'de, Dinar'da 07.01'de kılınacak - HaberlerAfyonkarahisar Sandıklı'da bayram namazı 07.00'de, Dinar'da 07.01'de kılınacakGaziantep bayram namazı Nizip'te 06.31 İslahiye'de 06.30'da kılınacak - HaberlerGaziantep bayram namazı Nizip'te 06.31 İslahiye'de 06.30'da kılınacakReal Madrid-Manchester City maçı 2-1'lik Real Madrid üstünlüğü ile devam ediyor - HaberlerReal Madrid-Manchester City maçı 2-1'lik Real Madrid üstünlüğü ile devam ediyorKocaeli Gebze, Darıca, Çayırova 10 Nisan 2024 bayram namazı 07.02'de kılınacak - HaberlerKocaeli Gebze, Darıca, Çayırova 10 Nisan 2024 bayram namazı 07.02'de kılınacakKorgan'da bayram namazı 06.31'de, Gölköy'de ise 06.30'da kılınacak - HaberlerKorgan'da bayram namazı 06.31'de, Gölköy'de ise 06.30'da kılınacak
Sonraki Haber Yükleniyor...