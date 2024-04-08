2 gün kaldı! İşte il il bayram namazı saatleri

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Nisan 2024 09:46 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 11:28 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Anadolu Ajansı

10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bayram namazı saatleri de merak konusu oldu. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.59'da, İstanbul'da 07.14'te, İzmir'de 07.23'te, Iğdır'da 06.15'te kılınacak.