Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Kültür - Sanat > 2 gün kaldı! İşte il il bayram namazı saatleri

2 gün kaldı! İşte il il bayram namazı saatleri

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
2 gün kaldı! İşte il il bayram namazı saatleri

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bayram namazı saatleri de merak konusu oldu. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.59'da, İstanbul'da 07.14'te, İzmir'de 07.23'te, Iğdır'da 06.15'te kılınacak.

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Cuma günü ise bayramın son günü olacak.

İşte illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06:51
Adapazarı (Sakarya):  07:09
Adıyaman: 06:39
Afyon: 07:09
Ağrı: 06:19
Aksaray: 06:55
Amasya: 06:47
Ankara:  06:59
Antakya (Hatay): 06:48
Antalya: 07:09
Ardahan: 06:20
Artvin: 06:23
Aydın: 07:20
Bakü (Bakı): 06:50
Balıkesir: 07:19
Bartın: 07:01
Batman: 06:27
Bayburt: 06:30
Bilecik: 07:11
Bingöl: 06:29
Bitlis: 06:23
Bolu: 07:04
Burdur: 07:11
Bursa: 07:14
Çanakkale: 07:25
Çankırı: 06:56
Çorum: 06:51
Denizli: 07:15
Diyarbakır: 06:31
Düzce: 07:06
Edirne: 07:24
Elazığ: 06:34
Erzincan: 06:33
Erzurum: 06:26
Eskişehir: 07:09
Gaziantep: 06:42
Giresun: 06:37
Gümülcine: 07:27
Gümüşhane: 06:33
Hakkâri: 06:17
Iğdır: 06:15
Isparta: 07:09
İstanbul: 07:14
İzmir: 07:23
İzmit (Kocaeli): 07:11
Kahramanmaraş: 06:44
Karabük: 07:00
Karaman: 06:59
Kars: 06:18
Kastamonu: 06:55
Kayseri: 06:49
Kırıkkale:  06:57
Kırklareli: 07:21
Kırşehir: 06:54
Kilis: 06:44
Konya: 07:02
Kütahya: 07:11
Lefkoşa: 06:59
Malatya: 06:38
Manisa: 07:22
Mardin: 06:29
Mersin: 06:53
Muğla: 07:18
Muş: 06:25
Nevşehir: 06:52
Niğde: 06:53
Ordu: 06:39
Osmaniye: 06:47
Rize: 06:28
Samsun: 06:45
Siirt: 06:24
Sinop:  06:49
Sivas: 06:43
Şanlıurfa: 06:37
Şırnak:  06:22
Tekirdağ:  07:20
Tokat: 06:44
Trabzon:  06:32
Tunceli: 06:33
Uşak: 07:14
Van:  06:18
Yalova: 07:13
Yozgat:  06:52
Zonguldak: 07:03

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecekİstanbul Valisi Davut Gül'den İsrail eylemlerine sert tepki: Beşinci kol faaliyetlerin farkındayız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Remzi Yılmaz'dan dördüncü sergi, otizmli sanatçının ‘tanıdık yüzleri’ - Kültür - SanatOtizmli sanatçının ‘tanıdık yüzleri’Uğur Derman, büyük sanatçı Süheyl Ünver’i anlattı: Türk sanatları için çırpınıyordu - Kültür - SanatUğur Derman, büyük sanatçı Süheyl Ünver’i anlattı: Türk sanatları için çırpınıyorduYılın en çok ziyaret edilen müzeleri! İlk sırada Konya Mevlana Müzesi var - Kültür - SanatYılın en çok ziyaret edilen müzeleri! İşte zirvedeki yerİngiltere'de satışa çıkarmışlardı! 400 yıllık Mushaf vatanına döndü - Kültür - Sanat400 yıllık Mushaf vatanına döndüOsmanlılar Kadir gecesini nasıl kutlardı? Kadir alayları ve Kadriyyeler - Kültür - SanatOsmanlılar Kadir gecesini nasıl kutlardı?Sivas'ın güneşi Şemseddin Sivasî türbesi - Kültür - SanatSivas'ın güneşi Şemseddin Sivasî türbesi
Sonraki Haber Yükleniyor...