2 gün kaldı! İşte il il bayram namazı saatleri
Kültür - Sanat Haberleri / Anadolu Ajansı
10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bayram namazı saatleri de merak konusu oldu. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.59'da, İstanbul'da 07.14'te, İzmir'de 07.23'te, Iğdır'da 06.15'te kılınacak.
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Cuma günü ise bayramın son günü olacak.
İşte illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 06:51
Adapazarı (Sakarya): 07:09
Adıyaman: 06:39
Afyon: 07:09
Ağrı: 06:19
Aksaray: 06:55
Amasya: 06:47
Ankara: 06:59
Antakya (Hatay): 06:48
Antalya: 07:09
Ardahan: 06:20
Artvin: 06:23
Aydın: 07:20
Bakü (Bakı): 06:50
Balıkesir: 07:19
Bartın: 07:01
Batman: 06:27
Bayburt: 06:30
Bilecik: 07:11
Bingöl: 06:29
Bitlis: 06:23
Bolu: 07:04
Burdur: 07:11
Bursa: 07:14
Çanakkale: 07:25
Çankırı: 06:56
Çorum: 06:51
Denizli: 07:15
Diyarbakır: 06:31
Düzce: 07:06
Edirne: 07:24
Elazığ: 06:34
Erzincan: 06:33
Erzurum: 06:26
Eskişehir: 07:09
Gaziantep: 06:42
Giresun: 06:37
Gümülcine: 07:27
Gümüşhane: 06:33
Hakkâri: 06:17
Iğdır: 06:15
Isparta: 07:09
İstanbul: 07:14
İzmir: 07:23
İzmit (Kocaeli): 07:11
Kahramanmaraş: 06:44
Karabük: 07:00
Karaman: 06:59
Kars: 06:18
Kastamonu: 06:55
Kayseri: 06:49
Kırıkkale: 06:57
Kırklareli: 07:21
Kırşehir: 06:54
Kilis: 06:44
Konya: 07:02
Kütahya: 07:11
Lefkoşa: 06:59
Malatya: 06:38
Manisa: 07:22
Mardin: 06:29
Mersin: 06:53
Muğla: 07:18
Muş: 06:25
Nevşehir: 06:52
Niğde: 06:53
Ordu: 06:39
Osmaniye: 06:47
Rize: 06:28
Samsun: 06:45
Siirt: 06:24
Sinop: 06:49
Sivas: 06:43
Şanlıurfa: 06:37
Şırnak: 06:22
Tekirdağ: 07:20
Tokat: 06:44
Trabzon: 06:32
Tunceli: 06:33
Uşak: 07:14
Van: 06:18
Yalova: 07:13
Yozgat: 06:52
Zonguldak: 07:03
Kaynak: Anadolu Ajansı