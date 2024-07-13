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Beşiktaş - Dinamo Zagreb hazırlık maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Hazırlık Maçı, İptal, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün oynanması planlanan Beşiktaş - Dinamo Zagreb karşılaşmasını bekleyen futbolseverler maçı beklerken iptal haberi ile karşı karşıya kaldı. Neden iptal edildi merak edilirken aşırı yağış sebebiyle karşılaşma oynanmayacak.

13 Temmuz günü 18.30'da başlaması beklenen Beşiktaş hazırlık maçının oynanmamasının ardından iptal mi edildi araştırılıyordu. Ne zamana erteleneceğine dair bilgi henüz paylaşılmazken yağış sebebiyle maç oynanmayacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN?

Bu akşam oynanması beklenen Beşiktaş - Dinamo Zagreb karşılaşması yağış nedeniyle iptal edildi. Yapılan açıklama ise şöyle oldu:

“GNK Dinamo Zagreb ile oynanması planlanan hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edilmiştir."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş - Dinamo Zagreb hazırlık maçı iptal edildi
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