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Beşiktaş - Dinamo Zagreb hazırlık maçı iptal edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haber, Güncel, Bilgi, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak hazırlık maçı, kötü hava koşulları gerekçesiyle iptal edildi.

Beşiktaş, Slovenya'daki hazırlık kampında saat 18.30'da Dinamo Zagreb ile karşılaşacaktı.

Maça dakikalar kala aniden bastıran dolu ve yağmur sebebiyle maç saatinde başlamadı ve takımlar beklemeye geçti.

Yağış yaklaşık olarak 30 dakika sürdürdükten sonra durdu ancak gök gürültüsü ve yıldırım tehlikesi nedeniyle maç iptal edildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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