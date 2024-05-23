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Haberler > Haberler > BJK - Trabzonspor maçı sebebiyle M2 Yenikapı Hacıosman ile beraber M1A, M1B, M3, M4 metro hattı seferleri 01.00'e kadar devam edecek

BJK - Trabzonspor maçı sebebiyle M2 Yenikapı Hacıosman ile beraber M1A, M1B, M3, M4 metro hattı seferleri 01.00'e kadar devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BJK - Trabzonspor maçı sebebiyle M2 Yenikapı Hacıosman ile beraber M1A, M1B, M3, M4 metro hattı seferleri 01.00&#039;e kadar devam edecek
Ztk, Beşiktaş, Trabzonspor, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaşırken maça gidecek olan vatandaşlar metro saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara cevap aradı. M2 Yenikapı Hacıosman ve Ataköy - İkitelli M9 hattını kullanacak olanlar durakları merak edilirken bugün (23 Mayıs) seferlerin ne zaman bittiğini araştırdı. İşte yapılan açıklamanın ardından sefer saatleri...

Bugün ZTK'da BJK ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi stadyumdan takip etmek isteyenler ise gece metro saat kaça kadar açık merak ediyor. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın ardından seferlerin ne zaman araştırıldı.

23 Mayıs akşamı Türkiye Kupası'nı kazanan takım belli olacak. 20.45'te başlayacak olan ZTK finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaşırken ulaşımını metro ile sağlayacaklar için sevindiren haber geldi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında seferlerin 01.00'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro hatlarında seferleri 01.00'e kadar sürecek.

BJK - Trabzonspor maçı sebebiyle M2 Yenikapı Hacıosman ile beraber M1A, M1B, M3, M4 metro hattı seferleri 01.00'e kadar devam edecek - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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