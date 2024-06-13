Bodrum'da otelin terasından düşerek hayatını kaybeden oyuncu Demet Ersoy, 48 yaşındaydı

Sanat dünyasında adından söz ettiren isimlerden biri olan Demet Ersoy'un hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri yasa boğulurken oyuncu hakkında kimdir, kaç yaşındaydı ve evli mi gibi sorular gündeme geldi. Başarılı ismin Bodrum'da bir otelin terasından düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle sevenleri öldü mü, neden öldü gibi sorulara da cevap aradı. Hayatı ve biyografisi...

Başarılı oyunculardan bir tanesi olan Demet Ersoy'un 48 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri ölüm haberiyle sarsıldı. Vatandaşlar ise oyuncunun nereli olduğunu ve hangi dizi, filmlerde oynadığını araştırmaya başladı.

DEMET ERSOY ÖLDÜ MÜ?

Oyuncu Demet Ersoy, Bodrum'da bir otelin terasından düşerek 48 yaşında hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde olan otele iş görüşmesi için gittiği bilinirken oyuncu ile iş arkadaşlarının henüz tadilatta olması sebebiyle kapalı olduğu Kumbahçe'deki otelde olduğu öğrenildi.

İddialara göre Ersoy, 2 katlı binanın terasından aşağı düştü. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri gelirken kontroller sonucunda hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemeler sonucunda cenaze otopsiye gönderildi ve arkadaşlarının ifadeleri alındı.

DEMET ERSOY KİMDİR?

Ersoy, Ankara'da tanınan tiyatro oyuncularından biri olurken çeşitli projelerle sahnede yer aldı. Yapımcı olarak da çalışan isim evli ve 1 çocuk annesiydi.