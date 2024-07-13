Bulgaristan-Türkiye sınırında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
13 Temmuz günü Bulgaristan ile Türkiye sınırında çıkan orman yangınında çalışmalar sürerken vatandaşlar son dakika olayında son durumu araştırmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle beraber yön değiştiren Edirne'de bazı köylere yaklaşıyor.
Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebilen orman yangınında şiddet artarken ekipler müdahaleye devam ediyor.
Söndürüldü mü merak edilirken son durum bilgisi de paylaşıldı.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN SINIRI ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Bugün çıkan yangın henüz söndürülemezken ekipler müdahaleye devam ediyor. Edirne'de bazı köylere yaklaşan yangın rüzgarla beraber büyümeye başladı.
Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülen yangına Bulgaristan'ın iç kısımlarına doğru ilerlemeye başladı.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi