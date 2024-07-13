Bulgaristan-Türkiye sınırında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor

13 Temmuz günü Bulgaristan ile Türkiye sınırında çıkan orman yangınında çalışmalar sürerken vatandaşlar son dakika olayında son durumu araştırmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle beraber yön değiştiren Edirne'de bazı köylere yaklaşıyor.

500 dönümün yandığı Tekirdağ’da anız yangınına havadan da müdahale yapılıyor

500 dönümün yandığı Tekirdağ’da anız yangınına havadan da müdahale yapılıyor

Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebilen orman yangınında şiddet artarken ekipler müdahaleye devam ediyor.

Söndürüldü mü merak edilirken son durum bilgisi de paylaşıldı.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN SINIRI ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün çıkan yangın henüz söndürülemezken ekipler müdahaleye devam ediyor. Edirne'de bazı köylere yaklaşan yangın rüzgarla beraber büyümeye başladı.

Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülen yangına Bulgaristan'ın iç kısımlarına doğru ilerlemeye başladı.