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Bulgaristan-Türkiye sınırında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bulgaristan-Türkiye sınırında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

13 Temmuz günü Bulgaristan ile Türkiye sınırında çıkan orman yangınında çalışmalar sürerken vatandaşlar son dakika olayında son durumu araştırmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle beraber yön değiştiren Edirne'de bazı köylere yaklaşıyor.

Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebilen orman yangınında şiddet artarken ekipler müdahaleye devam ediyor. 

Söndürüldü mü merak edilirken son durum bilgisi de paylaşıldı.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN SINIRI ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün çıkan yangın henüz söndürülemezken ekipler müdahaleye devam ediyor. Edirne'de bazı köylere yaklaşan yangın rüzgarla beraber büyümeye başladı.

Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülen yangına Bulgaristan'ın iç kısımlarına doğru ilerlemeye başladı.

Bulgaristan-Türkiye sınırında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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