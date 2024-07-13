500 dönümün yandığı Tekirdağ’da anız yangınına havadan da müdahale yapılıyor

Yaz ayıyla beraber ülkemizde yangınlar çoğalırken bir tanesi de Tekirdağ'da meydana geldi. 13 Temmuz günü Çorlu'da başlayan anız yangınında son dakika durumu merak edilirken müdahaleler sürüyor.

Vatandaşların endişelendiği yangınlardan biri de Tekirdağ Çorlu'da meydana geldi. 500 dönümün yandığı anız yangınında son duruma dair bilgi paylaşıldı.

TEKİRDAĞ SON DAKİKA ÇORLU YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün sabah saatlerinde Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 500 dönüm alan yanarken ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle geniş alanlara yayılan yangına havadan ve karadan söndürme çalışmaları yapılırken nedeni henüz bilinmiyor. İlk olarak 500 dönümün yandığı anız yangını dron ile görüntülendi.