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Aydın Söke’de fabrika yangını 16 saattir devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Söke, Fabrika Yangını, Aydın, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangında söndürme çalışmaları sürerken vatandaşlar Söke'de fabrika yangını söndürüldü mü son dakika aramasını yapıyor. Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanında çıkan yangında son durum...

Söke'de  Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda çıkan yangın uzun zamandır söndürülmeye çalışılırken tüm alana yayılan yangında depolama yerindeki kağıtlar yandı.

AYDIN SÖKE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

13 Temmuz günü de halen devam ederken Söke fabrika yangınında çalışmalar sürüyor. Organize Sanayi Bölgesinde olan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanında çıkan yangın dün akşam başlamıştı.

Aydın Söke’de fabrika yangını 16 saattir devam ediyor - 1. Resim

16 saattir devam eden yangın sonucunda depolama alanında tüm kağıtlar yanarken söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda yangın kontrol altına alınmıştı fakat gece rüzgarın etkisiyle yenide başlamıştı. Kağıt blokların tutuşması sonucu binlerce ton atık kağıt alev alev yandığı olayda ekipler çalışmalarını sürdürürken sabah saatlerinde havadan da destek geldi.

Aydın Söke’de fabrika yangını 16 saattir devam ediyor - 2. Resim

SÖKE FABRİKA YANGIN NEDEN, NEREDE ÇIKTI 13 TEMMUZ?

Dün akşam başlayan yangın, Organize Sanayi Bölgesinde olan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm bölgesinde çıktı.

Aydın Büyükşehir İtfaiyesi başta olmak üzere, Muğla, Antalya, Denizli, İzmir ve Manisa'dan ekipler olay yerine sevk edildi. karadan 91 araç ve 333 personelin çalışmaları halen devam ediyor.

Aydın Söke’de fabrika yangını 16 saattir devam ediyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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