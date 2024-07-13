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Aydın Kipaş Kağıt Fabrikası yeniden yanıyor! Alevler geceyi aydınlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aydın, Yangın, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın Kipaş Kağıt Fabrikası'nda dün akşam saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan yangın yeniden kontrolden çıktı. Bölgeden yükselen alevler adeta geceyi aydınlatırken, bölgeye çevre illerden de gelen takviye ekiplerle müdahale ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası dün akşam saatlerinde alevlere teslim oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Gece yarısı rüzgarın şiddetini artırması ile yangın, yeniden kontrolden çıktı. Yangını söndürmek için karadan müdahaleler sürüyor. Alevlere itfaiye ve orman ekiplerinin yanında AFAD, UMKE ve TOMA'lar da müdahale ediyor.

Aydın Kipaş Kağıt Fabrikası yeniden yanıyor! Alevler geceyi aydınlattı - 1. Resim

MADDİ HASAR BÜYÜK

Aydın Büyükşehir ve ilçe belediyelerin araçlarının yanı sıra bazı özel firmaların tankerleri de devam eden söndürme çalışmalarına destek veriyor. Muğla, Manisa, Antalya ve Denizli Büyükşehir İtfaiyesi de alana ekip gönderdi.

Yangın söndürme çalışmaları oluşturulan kriz merkezi tarafından yönetilirken, şu an itibarıyla meydana gelen maddi hasarın ciddi boyutlara ulaştığı öğrenildi.

Saatlerdir devam eden yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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