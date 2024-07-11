Edirne'de orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2024 17:22 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 17:29 - Güncelleme:

Edirne, Orman Yangını, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

11 Temmuz günü bugün Edirne'de Bulgaristan'a sınırı olan Balkan köylerine yakın bir alanda çıkan orman yangını henüz söndürülemezken havadan da destek sağlanıyor. Dumanların yükselmesiyle beraber vatandaşlar Edirne orman yangını söndürüldü mü son dakika aramasını yapıyor.