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Edirne'de orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Edirne, Orman Yangını, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

11 Temmuz günü bugün Edirne'de Bulgaristan'a sınırı olan Balkan köylerine yakın bir alanda çıkan orman yangını henüz söndürülemezken havadan da destek sağlanıyor. Dumanların yükselmesiyle beraber vatandaşlar Edirne orman yangını söndürüldü mü son dakika aramasını yapıyor.

Bugün Edirne'de çıkan orman yangınında söndürme işlemleri devam ederken vatandaşlar yangında son durumu da araştırdı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde başlayan yangına ekipler müdahale ederken nerede, neden çıktığı da gündem olmuştu.

EDİRNE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

11 Temmuz günü Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde başlayan yangın henüz söndürülemezken havadan da destek geldi.

Edirne'de orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - 1. Resim

Türkiye-Bulgaristan sınırında yer alan Ömeroba köyündeki dumanlar rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayılırken helikopter, uçak, itfaiye, UMKE, Sağlık, AFAD, Orman işletme Müdürlüğü ve çevre ilerden gelen takviye ekiplerle beraber söndürme işlemleri hızlandırıldı.

Edirne'de orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - 2. Resim

Vatandaşlar tarım arazilerine ve çiftliklere yangının ilerlememesi için kendi çabalarıyla söndürmeye çalışırken yangından dolayı tedirgin olduklarını da ifade ettiler.

Edirne'de orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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