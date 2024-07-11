Edirne'de yangın! Bulgaristan sınırı alevlere teslim, ekipler sevk edildi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale ediyor.
Bulgaristan sınırına yakın Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Edirne ve Kırklareli'nden itfaiye, orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı