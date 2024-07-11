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Edirne'de yangın! Bulgaristan sınırı alevlere teslim, ekipler sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

 Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale ediyor.

Bulgaristan sınırına yakın Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Edirne ve Kırklareli'nden itfaiye, orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Edirne'de yangın! Bulgaristan sınırı alevlere teslim, ekipler sevk edildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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