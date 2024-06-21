Bursa'da 250 hektar alana yayılan yangında bir kısım söndürüldü

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından vatandaşlar söndürüldü mü, neden çıktı aramasını yapmaya başladı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu bir kısım kontrol altına alınırken son dakika son durum da merak edildi.

20 Haziran günü 13.45 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler köyü civarında başlayan orman yangını, vatandaşı endişelendirdi. Yaz aylarıyla beraber artan orman yangınlarında çalışmalar sürdürülürken Bursa'da yangın söndü mü araştırıldı. İşte son durum ve görüntüleri...

BURSA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Dün 13.45'te başlayan yangın, bugün erken saatlerde dron ile havadan görüntülendi. Kısmen kontrol altına alınan yangında hava ve kara çalışmaları devam ediyor.

Büyükorhan ilçesi Demirler köyü yakınlarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle beraber daha da büyümüştü. Vatandaşların dikkati üzerine gelen ihbar sonucu olay yerine ekipler sevk edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından çalışmalar yapıldı.

Bu sabah erken saatlerde helikopter ile söndürme çalışması yapılırken karadan 210 araç ve bin personel yer aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği öğrenildi.

BURSA YANGINDA SON DURUM ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle oldu:

"Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmaları büyük önem taşımaktadır. Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Orman yangınından etkilenen Bursalı tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."