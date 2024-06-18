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Çanakkale Boğazı'nda trafiğin tek yönlü askıya alınmasına sebep olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çanakkale Boğazı&#039;nda trafiğin tek yönlü askıya alınmasına sebep olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Çanakkale'de meydana gelen orman yangınları sebebiyle Çanakkale Boğazı'nda trafik tek yönlü askıya alındı. Vatandaşların gündeminde ise yangın söndürüldü mü, nerede çıktı araması yapıldı. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde olan orman yangınlarının neden çıktığı da araştırılmaya başlandı.

18 Haziran günü meydana gelen orman yangınlarının ardından Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü askıya alındı. Yangınların nerede çıktığı araştırılırken son durum merak edildi.

ÇANAKKALE ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde meydana gelen ormanlık alan yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken Kumköy mevkiinde çıkan yangının sebebi bilinmiyor.

Dumanların yükselmesinin ardından vatandaşların ihbarıyla ekipler olay yerine sevk edildi. Arazözler ile karadan, havadan ise helikopter ve uçaklarla müdahale devam ediyor.

Çanakkale Boğazı'nda trafiğin tek yönlü askıya alınmasına sebep olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor - 1. Resim

Kıyı Emniyeti tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı"

ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI MI?

Bugün meydana gelen orman yangınlarının ardından Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir."

Çanakkale Boğazı'nda trafiğin tek yönlü askıya alınmasına sebep olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor - 2. Resim

Çanakkale Boğazı'nda trafiğin tek yönlü askıya alınmasına sebep olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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