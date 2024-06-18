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Orman yangınları nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'de çıkan orman yangınları, Çanakkale Boğazı'nda aksaklığa neden oldu. Dumanlardan dolayı boğaz trafiği tek yönlü askıya alındı. Anafartalar köyü tamamen boşaltıldı, vatandaşlara tarihi Gelibolu yarımadasındaki 57. Alay ve Conkbayırı'na gitmemeleri uyarısı yapıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle boğaz trafiğinin tek yönlü askıya alındığı bildirildi.

Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Orman yangınları nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü askıya alındı - 1. Resim

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA TEK YÖN ASKIYA ALINDI

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Orman yangınları nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü askıya alındı - 2. Resim

BAKANLIKTAN ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN HAKKINDA AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Orman yangınları nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü askıya alındı - 3. Resim

ANAFARTALAR KÖYÜ BOŞALTILDI

Yangının büyümesi ihtimaline karşı Anafartalar köyü tamamen boşaltılırken, vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi Gelibolu yarımadasındaki 57. Alay ve Conkbayırı'na gitmemeleri uyarısı yapıldı.

Orman yangınları nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü askıya alındı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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