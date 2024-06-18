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Adana'daki yangın faciasında kahreden detay! Ailesini kaybeden baba konuştu...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen yangında anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmiş baba ise yaralı olarak kurtarılmıştı. Acılı adam gazetecilere konuştu: Berbat durumdayım. Kimisi klima, kimisi tüp diyor. Benim fikrim...

Olay, dün gece Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Adana'daki yangın faciasında kahreden detay! Ailesini kaybeden baba konuştu... - 1. Resim

MAHSUR KALDILAR

Yanan dairedeki Cumali Barış ile eşi Fas asıllı Meryem El Makrum (27) ve çocukları 1 yaşındaki Mehmet Emin Barış mahsur kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Cumali Barış yangından yaralı olarak kurtarılırken eli ve bebeğinin cansız bedenleri çıkarıldı. Hafif yaralanan baba Cumali Barış hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Adana'daki yangın faciasında kahreden detay! Ailesini kaybeden baba konuştu... - 2. Resim

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Meryem El Makrum ve oğlu Mehmet Emin Barış'ın cansız bedenleri baba Cumali Barış ve ailesine teslim edildi.

Adana'daki yangın faciasında kahreden detay! Ailesini kaybeden baba konuştu... - 3. Resim

'YANGIN BENCE SİGARADAN ÇIKTI'

Bu sırada gazetecilere konuşan baba Barış, eşinin sigara kullandığını ve yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini belirterek, “12'e kadar eşimle birlikte oturduk. Sonra ben yatmaya gittim. Eşim, kardeşleri ve akrabalarıyla görüntülü görüşüp bayramlaşıyordu. Gece yangın çıktı. Salon tarafı yanmıştı. dumandan göz gözü görmüyordu. Kendimi dışarı zor attım. Onlar içeride kaldı. İtfaiye geldiğinde hayatlarını kaybetmişlerdi. Yangının neden çıktığı net değil. Kimisi klima, kimisi tüp diyor. Benim fikrim sigara. Berbat durumdayım” ifadelerini kullandı.

Anne ve oğlunun cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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