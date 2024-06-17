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Bayram tatiline giden aile dehşeti yaşadı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bayram tatiline giden aile dehşeti yaşadı! Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayram ziyareti için İstanbul’dan Kastamonu’ya giden ailenin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Feci kazada can pazarı yaşanırken ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Ağlı ilçesi Yağlıca mevkiinde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen aile dehşeti yaşadı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Emre Ataklı (29) idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Emre Ataklı, Cevdet Var (54), Canan Ataklı (29), Fatma Var (20) ve Melahat Var (54) yaralandı.

1 KİŞİ CANINDAN OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık çalışanlarının olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, 54 yaşındaki Cevdet Var’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 4 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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