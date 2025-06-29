CHP kurultayı davasında Kemal Kılıçdaroğlu geri döner mi? Mutlak butlan çıkması halinde ne olacağı araştırılıyor

38. Olağan Kurultay'a ilişkin "mutlak butlan" tartışmaları sürerken, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşması merak konusu oldu. Bu kritik süreçte Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın hukuken geçerliliği sorgulanmaya başlandı. Peki, CHP kurultayı davasında Kemal Kılıçdaroğlu geri döner mi? İşte son durum...

CHP'nin Kasım 2023 yılında gerçekleşen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın hukuki olarak geçerli olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Bu noktada yaşanan tartışmalar yargıya taşındı.

Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilirken CHP partisinin içindeki dengeler tamamiyle değişmeye başladı. Kurultayın iptali üzerine açılan davaların birleştirildi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ve partinin mevcut yönetiminin akıbeti merak konusu oldu.

CHP KURULTAYI DAVASINDA KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNER Mİ?

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun davadan mutlak butlan kararı çıkması halinde "Partiyi kayyuma bırakmam" sözleri tartışmaları alevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyeceğiz. Partisini seven kim varsa bu akıl tutulmasından uzak dursun." ifadelerine yer verdi.

Şu anda tutukluluk haline karar verilen Ekrem İmamoğlu da “Mutlak butlan hevesinde olanlar utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz, tenezzül etmeyin!” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “Bu şekilde bir siyaset olursa bu parti bölünür. Benim de siyaset yapmaktan vazgeçebilirim." mesajı vermişti.

Şu an için Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye geri dönme durumu yoktur. Kararın çıkmasının ardından CHP'nin geleceği şekil alacaktır.

MUTLAK BUTLAN KARARI ÇAKIRSA CHP'DE NE OLACAK?

CHP genel merkezi, mahkeme kararına karşı yeni strateji geliştirmeye başladı. CHP yönetimi, 30 Haziran'da mutlak bultan kararının çıkmasını beklememektedir.

Ancak her ihtimale karşıhazırlık yapmaktadır. Mutlak butlan kararı çıkması durumunda ilk olarak itiraz edileceği belirtildi. Ardından Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturamayacağı bilgisi paylaşıldı. Bu süreçte CHP yönetimi Olağan Kurultay sürecini başlatacak.