Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım yüzde kaç oy aldı? Uşak'ta hangi parti önde?

CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım yüzde kaç oy aldı? Uşak'ta hangi parti önde?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım yüzde kaç oy aldı? Uşak&#039;ta hangi parti önde?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'li Özkan Yalım yüzde 40.94 oy oranı ile Uşak'ta seçim yarışını önde götürüyor.| Mevcut AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile yarışan Özkan Yalım ile Uşak, CHP'nin yeni kazandığı belediyeler arasına girdi. Uşak oy oranları ve seçim sonuçları detayları haberimizde yer alıyor.

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri tamamlandı. Seçmen; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini, köy ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullandı. CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım'ın aldığı oy oranı ve Uşak seçim sonuçları merak ediliyor. Detaylar...

ÖZKAN YALIM YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Resmi olmayan ilk seçim sonuçlarına göre CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım yüzde 40.94 oy oranı ile seçimi önde götürüyor. 

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık: %85.00

CHP Özkan Yalım: %40.94

AK Parti Mehmet Çakın: %24.44

İYİ Parti Muhammet Gür: %16.60

r-1031706,1031710#

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP, İstanbul Güngören adayı Yüksel Yalçın yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları - HaberlerCHP, İstanbul Güngören adayı Yüksel Yalçın yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarıBehzat Ç'nin başrolünün ismi nedir? - HaberlerBehzat Ç'nin başrolünün ismi nedir?Hangi illerde oy sayımı bitti? İşte resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı ve partisi kesinleşen iller 2024 - HaberlerHangi illerde oy sayımı bitti? İşte resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı ve partisi kesinleşen iller 2024Eski CHP'li Sarıyer Bağımsız Belediye Başkan adayı Şükrü Genç yüzde kaç oy aldı? - HaberlerEski CHP'li Sarıyer Bağımsız Belediye Başkan adayı Şükrü Genç yüzde kaç oy aldı?Türkiye Gazetesi canlı seçim sonuçları! Son gelişmeler ve kesinleşen sonuçlar yayında - HaberlerTürkiye Gazetesi canlı seçim sonuçları! Son gelişmeler ve kesinleşen sonuçlar yayındaYeniden Refah Partisi seçim sonuçlarına göre hangi şehirleri kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı il ve ilçeler - HaberlerYeniden Refah Partisi seçim sonuçlarına göre hangi şehirleri kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı il ve ilçelerİyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa mı etti? Son dakika açıklaması - Haberlerİyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa mı etti? Son dakika açıklamasıİYİ Parti Nevşehir adayı Rasim Arı yüzde 53.10 oy oranı ile önde - HaberlerİYİ Parti Nevşehir adayı Rasim Arı yüzde 53.10 oy oranı ile öndeTaylan Yıldız yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bağımsız adayı Taylan Yıldız oy oranı ve yerel seçim sonuçları - HaberlerTaylan Yıldız yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bağımsız adayı Taylan Yıldız oy oranı ve yerel seçim sonuçlarıKim Milyoner Olmak İster bu akşam seçim sebebiyle yok - HaberlerKim Milyoner Olmak İster bu akşam seçim sebebiyle yok
Sonraki Haber Yükleniyor...