CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım yüzde kaç oy aldı? Uşak'ta hangi parti önde?
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CHP'li Özkan Yalım yüzde 40.94 oy oranı ile Uşak'ta seçim yarışını önde götürüyor.| Mevcut AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile yarışan Özkan Yalım ile Uşak, CHP'nin yeni kazandığı belediyeler arasına girdi. Uşak oy oranları ve seçim sonuçları detayları haberimizde yer alıyor.
Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri tamamlandı. Seçmen; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini, köy ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullandı. CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım'ın aldığı oy oranı ve Uşak seçim sonuçları merak ediliyor. Detaylar...
ÖZKAN YALIM YÜZDE KAÇ OY ALDI?
Resmi olmayan ilk seçim sonuçlarına göre CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım yüzde 40.94 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.
UŞAK SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık: %85.00
CHP Özkan Yalım: %40.94
AK Parti Mehmet Çakın: %24.44
İYİ Parti Muhammet Gür: %16.60