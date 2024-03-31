CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım yüzde kaç oy aldı? Uşak'ta hangi parti önde?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 21:52 - Güncelleme: 31 Mart 2024 23:01 - Güncelleme:

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CHP'li Özkan Yalım yüzde 40.94 oy oranı ile Uşak'ta seçim yarışını önde götürüyor.| Mevcut AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile yarışan Özkan Yalım ile Uşak, CHP'nin yeni kazandığı belediyeler arasına girdi. Uşak oy oranları ve seçim sonuçları detayları haberimizde yer alıyor.