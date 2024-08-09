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Çocuklardan camide Filistin’i anma programı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çocuklardan camide Filistin’i anma programı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başakşehir’de yer alan Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii’nde yaz boyunca devam eden Kur’an Kursu, Filistin Şehitleri Anma Programı ile sona erdi. Programda kırmızı, beyaz, yeşil renkli balonlar gökyüzüne salındı.

Filistin’de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail zulmünü protesto etmek, Filistin’e destek olmak amacıyla Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii'nde "Filistin ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii İmam Hatibi Enes Abdurrahman Hibe'nin konuşmasıyla başlayan program, Başakşehir İlçe Vaizi Mehmet Emin Göktepe'nin sohbeti ve duasıyla devam etti. Filistin’in özgürlüğü için siyah, kırmızı, beyaz ve yeşil renkli balonlar uçurulan programda gökyüzü Filistin renklerine boyandı.

FİLİSTİN'E BİR NOT BİR MEKTUP

Filistin sembollerinden oluşturulan masa ile karşılanan misafirlere karpuz, zeytin ve limon ikram edilirken program, öğrencilerin sergiledikleri ilahiler, orotoryo, şiirler ve yüz boyama etkinlikleri ile devam etti. Öğrenciler, Filistinli kardeşleri için "Bir Not Bir Mektup" köşesine kendi oyuncaklarını ve mektuplarını bırakırken, duygusal anlar yaşadı. “Kardeşlerimizin yanındayız. Filistin özgürdür, özgür kalacak.” sloganları eşliğinde tutulan Filistin nöbeti ile program sona erdi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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