29 Ekim Cumhuriyet ayramı yaklaşırken tatil takvimi de merak konusu oldu. Bayramın bu yıl perşembe gününe denk gelmesi, hafta sonuyla birleştirerek uzun bir tatil planlayan vatandaşların gündemine 28 Ekim’in tatil durumunu taşıdı. Peki, Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? 28 Ekim yarım gün mü tatil olacak?

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Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile ulusal bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler, çalışanlar ve kamu görevlileri tatil takvimine dair açıklamaları yakından takip ediyor.

Cumhuriyet Bayramı tatiline günler kaldı! 28 Ekim yarım gün mü?

28-29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında her yıl tam gün resmi tatil olarak kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten sonra Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak. Böylece öğrenciler ve çalışanlar açısından 28 Ekim’in yalnızca öğleden sonraki bölümü resmi tatil olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise tam gün resmi tatil olduğundan okullar ve kamu kurumları kapalı olacak.

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