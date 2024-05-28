Deniz Akkaya'nın devlet koruması altına alınan kızı 16 yaşında

Bilinen isimler arasında yer alan Deniz Akkaya'nın kızı ile yaşadığı olayın ardından gündeme kızı kaç yaşında sorusu geldi. Kızı Ayşe tarafından şiddet gördüğünü iddiasının ardından kızı devlet koruması altına alındı. Vatandaşlar ise neden koruma altına alındı, ne oldu sorularını araştırdı.

Manken Akkaya'nın kızı ile yaşadıklarının ardından Sosyal Hizmetler devreye girdi ve kızı Ayşe'yi koruma altına alındı. Akkaya'nın haberlerinin ardından ise gündeme kızının babası kim sorusu geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Akkaya'nın kızının koruma altına alındığı öğrenilirken gerekli psikolojik destek de verileceği bildirildi.

Efe Önbilgin ile evliliğinden olan Ayşe'nin manken Akkaya'yı 1.5 saat balkona kilitlemesiyle gelişen olaylar sosyal medyada da ses getirdi. Sabah saatlerinde Akkaya, kızı ile yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

“1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek…. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin.”