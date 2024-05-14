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DenizBank Dünya Çiftçiler Günü’nü tarıma özel kampanyalar ile kutluyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DenizBank Dünya Çiftçiler Günü’nü tarıma özel kampanyalar ile kutluyor

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20 yılı aşkın süredir tarımın finansmanı ve çiftçinin üretiminin devamlılığı için çalışan DenizBank, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kampanyaları ile kutluyor. Bu kapsamda, Üretici Kart ile yapılan alışverişlerde nakit avans fırsatı ve toplam 5 ay vade avantajı ile üreticinin hayatı kolaylaştırılıyor.

DenizBank, tarım sektöründe bir ilk olan inovatif ürünü Üretici Kart ile MobilDeniz’den 3 aya kadar faizsiz 20.000 TL nakit avans fırsatının yanı sıra, yine Üretici Kart ile Mayıs sonuna kadar anlaşmalı iş yerlerinden yapılan alışverişlerde 5 ay vade avantajı sunuyor. Üreticiler MobilDeniz’den başvurarak, bankaya hiç gitmeden bayiden 3 milyona kadar traktör kredisine erişebiliyor.

Banka ayrıca, 2023 yılı sonunda, ekonominin tarım etrafında organize olduğu bölgelerde hayata geçirdiği Dinamik Şube yapılanmasıyla, sadece çiftçiye hizmet vermenin ötesinde, bu alanla organik bağı olan sektörlerin tamamının ihtiyaçlarını tek elden karşıladığı yenilikçi bir modeli de sektörde ilk olarak uygulamaya aldı.

DenizBank Dünya Çiftçiler Günü’nü tarıma özel kampanyalar ile kutluyor - 1. Resim

ÇİFTÇİ DESTEKLENİYOR

DenizBank KOBİ Bankacılığı, Tarım Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin en ücra köşelerinde bankacılık sistemini üreticiler için erişilebilir kılmayı, kırsal yaşamın sürdürülebilirliği için finansman sağlamayı misyon edindiklerini belirtti. Eskiduman, “Bugün tarıma özel 304 şubemizde, büyük kısmı ziraat mühendislerinden ve çiftçi ailelerin çocuklarından oluşan neredeyse bin 500 kişilik ailemizle çiftçilerimizin verimliliğinin, üretim gücünün artması için çalışıyoruz. 20 yılı aşkın sürede ulaştığımız 66.2 Milyar TL kredi ve kırsalda yaşamını sürdüren 4 milyonu aşkın müşterimiz ile özel bankalar arasında yüzde 42.5 pazar payına sahibiz. 2023 yılı itibarıyla, tarımsal üretimin başrolde olduğu kırsal bölgelerde Türkiye’de ilk ve alanında tek bir yapılanma kurduk; hem tarımsal üretim yapan hem de çiftçilere ürün ya da hizmet satan farklı sektörlerden müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek elden karşılamak üzere Dinamik Şube modelini hayata geçirdik. Bu şubelerimizdeki portföy yöneticilerimiz, çiftçimizle beraber, geliri tarıma bağlı olan esnafımıza, ihracatçımıza, turizmcimize; kısacası şubemizin kapısından giren herkese hizmet veriyor. 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz desteğimizi, yüzlerce çalışanımız ve çiftçiyi merkeze alan dinamik şube yapımızla, ülkemizin dört yanında üretimin sekteye uğramaması için aralıksız devam ettireceğiz. Emekleriyle tarım ekosistemini ayakta tutan çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyoruz”.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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