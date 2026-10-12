Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih takvimi, üniversite eğitimini lisans düzeyinde sürdürmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen takvim çerçevesinde DGS ek tercih süreci başlatılıyor. Merkezi yerleştirmeler ardından ek tercihler alınıyor. Peki, DGS 2026 ek tercihleri ne zaman?

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27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme işlemleri kısa bir süre önce tamamlandı. Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapıldı. İlk yerleştirme ve üniversite kayıt süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercih dönemi gündeme geldi.

DGS ek tercih takviminde son durumu... DGS 2026 ek tercihleri ne zaman?

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

DGS 2026 ek tercih tarihlerine ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki başvuru takvimleri göz önüne alındığında, 2026 DGS ek tercihlerinin ekim ayının üçüncü veya son haftası içerisinde alınmaya başlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

DGS ek tercih tarihlerini ve boş kontenjanları içeren kılavuzda sürecin ayrıntılarına yer verilecek. Adayların tercihlerini yalnızca güncel ÖSYM ek yerleştirme kılavuzuna göre gerçekleştirmesi gerekiyor.

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