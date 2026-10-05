Dün akşam MasterChef'te kim elendi? Elenen isim belli oldu (4 Ekim 2026)

MasterChef Türkiye 4 Ekim eleme gecesinde yarışmaya devam edecek isimler ile veda eden yarışmacı belli oldu. Şiringül, Buse, Batuhan, Şükran, Nurten, Kübra, Tolgahan ve Ayşe'nin yer aldığı eleme potasında iki aşamalı mücadele yaşanırken gecenin sonunda son iki isim kaldı.

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MasterChef Türkiye 4 Ekim eleme gecesinde yarışmaya devam edecek isimler ile veda eden yarışmacı belli oldu. Şiringül, Buse, Batuhan, Şükran, Nurten, Kübra, Tolgahan ve Ayşe'nin yer aldığı eleme potasında iki aşamalı mücadele yaşanırken gecenin sonunda son iki isim kaldı.

DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 4 Ekim 2026 Pazar akşamı haftanın eleme potasında Şiringül, Buse, Batuhan, Şükran, Nurten, Kübra, Tolgahan ve Ayşe yer aldı. İlk turda şefler yarışmacılardan ana ürün olarak pancarı kullanmalarını istedi. 45 dakikalık sürenin sonunda hazırlanan tabaklar değerlendirildi ve Nurten, Ayşe, Kübra ile Tolgahan potadan çıktı. Böylece Şiringül, Buse, Batuhan ve Şükran eleme gecesinin final etabına kaldı.

Dün akşam MasterChefte kim elendi? Elenen isim belli oldu (4 Ekim 2026)

Final turunda yarışmacılardan Danilo Şef'in Vitello Tonnato tabağını hazırlamaları istendi. Bu etapta da 45 dakika süre verilirken şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından gecenin son iki ismi Buse ve Batuhan oldu. Son değerlendirmede yarışmaya veda eden isim Batuhan olarak açıklandı. Böylece Batuhan'ın MasterChef Türkiye macerası 4 Ekim eleme gecesinde sona ererken Buse yarışmaya devam etmeye hak kazandı.

Dün akşam MasterChefte kim elendi? Elenen isim belli oldu (4 Ekim 2026)

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

MasterChef Batuhan Nazikoğlu 32 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katıldı. Aslen Artvin'in Arhavi ilçesinden olan Nazikoğlu, uzun yıllardır profesyonel mutfaklarda çalışıyor. Evli olan Batuhan'ın bir kız çocuğu bulunuyor.

Dün akşam MasterChefte kim elendi? Elenen isim belli oldu (4 Ekim 2026)

Batuhan Nazikoğlu, MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadro seçmelerinde sezonun ilk beyaz önlüğünü kazanan yarışmacı olmuştu. Yaklaşık 10 yıldır gastronomi sektöründe çalışan Nazikoğlu'nun kariyerinde Türkiye'deki profesyonel mutfakların yanı sıra yurt dışı deneyimleri de bulunuyor. Bir dönem Almanya'da çalıştı.

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