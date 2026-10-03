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MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef 5 ve 6. eleme adayları

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MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef 5 ve 6. eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef 5 ve 6. eleme adayları

MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Mavi Takım ile Kırmızı Takım bir kez daha karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin sonucunda haftanın eleme adaylarına yenileri eklendi. Peki, MasterChef'te 3.dokunulmazlık mücadelesini kim kazandı? MasterChef 5 ve 6. eleme adayları kimler oldu?

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MasterChef’te haftanın 5. ve 6. eleme adayları dün akşam belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda baharatlı yemekler konseptiyle mücadele etti. Dokunulmazlığı mavi takım kazanırken kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Bu etabın kazananı ise Tolgahan oldu.

Peki, gecenin sonunda eleme potasına kimler girdi? MasterChef’te haftanın 5. ve 6. eleme adayları kim oldu?

MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef 5 ve 6. eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef 5 ve 6. eleme adayları

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Tolgahan oldu. Tolgahan eleme potasına Batuhan'ı gönderdi. Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada ismi en çok çıkan isim Nurten oldu.

MASTERCHEF'İN HAFTALIK ELEME ADAYLARI

Önceki bölümlerde Kübra, Ayşe, Şiringül ve Buse eleme potasına kalmıştı. öylece bu haftanın eleme adayları Kübra, Ayşe, Şiringül, Buse, Batuhan ve Nurten oldu.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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