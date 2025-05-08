Eşref Rüya Youtube'da neden yok? Eşref Rüya 7. bölüm nereden izlenir?

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi, televizyon ekranlarında yakaladığı büyük başarıyı dijital platformlara taşıyor. Kanal D’de Çarşamba akşamları yayınlanan ve ilk bölümlerinden itibaren geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizi, yayın politikasındaki önemli bir değişiklikle gündeme geldi. Eşref Rüya artık YouTube üzerinden yayınlanmayacak.

Eşref Rüya’nın ilk üç bölümü YouTube’da toplamda 50 milyondan fazla izlenme alarak dijital ortamda büyük bir başarı elde etmişti. Fakat sektör genelinde artan dijital platform anlaşmaları doğrultusunda yapımcı firma, yol haritasını değiştirme kararı aldı.

EŞREF RÜYA YOUTUBE'DA NEDEN YOK?

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Eşref Rüya, yayın hayatına güçlü bir giriş yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Dizinin dijital platformlardaki yayın politikasında yaşanan değişiklik, özellikle YouTube kullanıcıları arasında soru işaretlerine neden oldu.

İlk üç bölümü YouTube’da yayımlanan dizi, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekmişti. Özellikle ilk bölümün 23 milyon izlenmeye ulaşması, yapımın dijitaldeki gücünü gözler önüne sermişti.

Buna rağmen dizinin yapım şirketi Tims&B aldığı stratejik kararla 5. bölüm itibarıyla dizinin YouTube’daki yayınını durdurdu.

Eşref Rüya'nın yeni bölümleri artık sadece televizyon yayını sonrası Prime Video platformunda yer alacak.

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EŞREF RÜYA NEREDEN İZLENİR?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline gelen Eşref Rüya dizisi, ilk dört bölümünü Kanal D ekranlarında yayınladıktan sonra hem YouTube hem de Kanal D’nin resmi internet sitesinde izleyiciyle buluşuyordu.

Eşref Rüya 5. bölümden itibaren süreç tamamen değişti. Yapım şirketi ile Prime Video arasında yapılan yeni anlaşma gereği, dizinin tüm yeni bölümleri televizyon yayını sonrasında sadece Amazon Prime Video üzerinden erişime açılacak.

Kanal D’de her Çarşamba saat 20.00’de yayınlanan bölümler, televizyon yayını sonrası Prime Video platformuna aktarılıyor. Eşref Rüya’yı kaçıran izleyiciler artık bölümleri sadece Prime Video aboneliğiyle izleyebilecek.

EŞREF RÜYA FİNAL Mİ YAPACAK?

Dizinin dijitalden kaldırılmasıyla birlikte sosyal medyada dolaşıma giren “Eşref Rüya final mi yaptı?” sorusu kısa sürede gündem haline geldi. Özellikle YouTube’dan ani şekilde kaldırılması, dizinin ekranlara veda ettiği yönünde bazı spekülasyonları beraberinde getirdi.

Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden dizi, yalnızca dijital yayın stratejisini değiştirmiş durumda. Final iddialarının aksine, yapımın hikayesi güçlü şekilde ilerlemeyi sürdürüyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizi, Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Dolayısıyla Eşref Rüya, final yapmıyor sadece dijital platformda yoluna başka bir kanaldan devam ediyor.