Evcil hayvanınıza bunları sakın yedirmeyin! Kedi ve köpeklere zararlı olan besinler

Evcil hayvan sahipleri için beslenme düzeni kadar güvenlik de hayati önem taşır. Kediler ve köpekler, bazı insan gıdalarına karşı oldukça hassastır ve bu besinler onlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Zararsız gibi görünen pek çok yiyecek, hayvanların sindirim sistemine ağır gelebilir, organlarına zarar verebilir veya ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, evdeki gıdaların içeriğine dikkat etmek ve bilinçli davranmak gerekir.

Evcil dostlarımız için zararlı olabilecek bu gıdaların bazıları günlük yaşantımızda sıkça tükettiğimiz ürünlerdir. Bu yüzden onları görünürde zararsız gibi değerlendirip paylaşmak isteyebiliriz. Fakat bu paylaşım istemeden büyük bir riskin kapısını aralayabilir.

KEDİ VE KÖPEKLERE ZARARLI OLAN BESİNLER

1.⁠ ⁠Çikolata

Çikolatanın içeriğinde bulunan teobromin ve kafein maddeleri, evcil hayvanlarda zehirlenmeye neden olabilir. Özellikle koyu ve bitter çikolatalarda bu maddeler daha yoğun bulunur. Kalp ritim bozuklukları, kas titremeleri, solunum sıkıntısı ve ani ölümler görülebilir.

2.⁠ ⁠Kafeinli Ürünler

Kahve, çay, enerji içecekleri gibi kafeinli içecekler ya da ilaçlar, hayvanlarda hiperaktivite, kas kasılmaları, kalp problemleri ve nörolojik belirtiler oluşturabilir.

3.⁠ ⁠Soğan ve Sarımsak

Hem çiğ hem pişmiş halde tüketilen soğan ve sarımsak, kedilerin ve köpeklerin kırmızı kan hücrelerine zarar vererek anemiye neden olabilir. Sürekli maruz kalma durumunda bu toksisite ölümcül olabilir.

4.⁠ ⁠Alkol

Çok az miktarda alkol bile evcil hayvanlar için tehlikelidir. Kusma, ishal, nefes darlığı, bilinç kaybı ve koma görülebilir. Alkol, sadece içkilerde değil, bazı pişmiş gıdalarda da bulunabilir.

5.⁠ ⁠Ham Et ve Kemikler

Ham etler, Salmonella veya E. coli gibi zararlı bakteriler barındırabilir. Ayrıca kemikler, sindirim kanalında tıkanma, delinme veya boğulma riskleri doğurabilir.

6.⁠ ⁠Süt ve Süt Ürünleri

Laktoz intoleransı olan birçok evcil hayvan, süt, krema ve peynir gibi ürünleri sindiremez. Bu da ishal, karın ağrısı ve mide bozulmalarına neden olabilir.

7.⁠ ⁠İnsan İlaçları

Reçeteli ya da reçetesiz ilaçlar, küçük bir dozda bile hayvanlar için ölümcül olabilir. Özellikle ağrı kesiciler, antidepresanlar ve tansiyon ilaçları ciddi sonuçlar doğurabilir.

8.⁠ ⁠Yapay Tatlandırıcı (Ksilitol)

Sakız, diş macunu, şekerlemeler ve bazı fıstık ezmelerinde bulunan ksilitol, özellikle köpekler için ölümcüldür. Düşük kan şekeri (hipoglisemi), karaciğer yetmezliği ve nöbet geçirme gibi ciddi semptomlar görülür.

9.⁠ ⁠Üzüm ve Kuru Üzüm

Bu meyveler henüz tam olarak anlaşılamayan bir mekanizma ile köpeklerde böbrek yetmezliğine yol açabilir. Küçük miktarlar bile ciddi sonuçlar doğurabilir.

10.⁠ ⁠Tuzlu Gıdalar

Fazla tuz tüketimi, evcil hayvanlarda sodyum zehirlenmesine neden olabilir. Kusma, ishal, titreme, kas spazmları ve hatta ölümle sonuçlanabilir.

EVCİL HAYVANLAR İÇİN ZARARLI GIDALAR

Avokado: Kabuk, çekirdek ve yapraklarında bulunan persin maddesi köpeklerde kusma ve ishal yapabilir.

Kızartmalar: Yağ oranı yüksek gıdalar mideyi tahriş eder, pankreatit riskini artırır.

Kuruyemişler (özellikle makademya fındığı): Yorgunluk, kas zayıflığı, kusma ve yürüme güçlüğü oluşturabilir.

Çiğ Yumurta: Salmonella riski ve biyotin eksikliğine neden olabilir.

Tatlı Bezelye ve bazı bitkiler: Kediler için toksik olabilir.

EVCİL HAYVAN ZEHİRLENMESİ NASIL ENGELLENİR?

Eğitim: Evcil hayvanların sofradan besin almaması için eğitilmeleri gerekir.

Erişimi Engelleyin: Zararlı gıdaları erişemeyecekleri yerlerde tutun.

Paylaşmayın: Ne kadar masum gözükürse gözüksün, kendi yemeklerinizi onlarla paylaşmayın.

Veteriner Onayı: Yeni bir gıda vermeden önce mutlaka veteriner hekime danışın.

Evcil hayvanınızın şüpheli bir gıda tükettiğinden şüpheleniyorsanız vakit kaybetmeden bir veteriner kliniğine başvurmalısınız.

Evcil hayvanların sağlıklı ve uzun bir ömür sürmesi için en önemli adım, doğru ve güvenli bir beslenme düzenidir.