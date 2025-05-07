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'Köpekperestlere' kötü haber: AYM son noktayı koydu! Sokak hayvanları...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AYM,CHP'nin sokak hayvanları düzenlemesinin iptaline yönelik başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu"nun iptal talebini reddetti.

16 maddenin iptal istemi de reddedildi.

2 AĞUSTOS'TAN BERİ YÜRÜRLÜLÜKTE

Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeleri içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren 17 maddelik kanun ile belediyelere, sokakta yaşayan köpeklerin toplanarak barınaklara yerleştirilmesi, tehlikeli cinslerin ve iyileşemeyecek durumda olanların uyutulması gibi sorumluluklar getirilmişti.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurarak, kanunun 17 maddesinin 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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