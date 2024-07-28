Meclis'te sokak hayvanları tartışması! Yenişehirlioğlu'nun muhalefete işareti arbedeye yol açtı

TBMM'de sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında tartışma çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu muhalefet milletvekillerine parmağıyla işaret yaptı. Bunun üzerinde AK Parti ile muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Bahadır Yenişehirlioğlu, yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Kastetmeden kalbinizi kırdıysam hepinizden özür diliyorum" dedi.

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tartışmalara yol açtı.

Görüşme sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu’nun konuşmasının ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.

PARMAĞIYLA MUHALEFETİ İŞARET ETTİ

Yenişehirlioğlu'nun konuşması esnasında muhalefet milletvekillerini parmağıyla işaret etmesinin ardından muhalefet vekilleri masalara vurarak tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi nedeniyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi. Yenişehirlioğlu’nun kürsüden inmesinin ardından milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

"HEPİNİZDEN HELALLİK DİLİYORUM, ÖZÜR DİLİYORUM

Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de arbedeye yol açan işaretinin ardından tekrar söz alarak, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“Bir Allah’ın kulunu kastettiysem öbür dünyada gün yüzü görmeyeyim. Öyle bir kastım yok, hepiniz benim için değerlisiniz. Kastetmeden kalbinizi kırdıysam hepinizden helallik diliyorum, özür diliyorum.”

CHP USUL TARTIŞMASI BAŞLATTI

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiası üzerine usul tartışması açıldı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan lehte, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise aleyhte söz aldı.

MUHALEFETİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, usul tartışmasına ilişkin lehte ve aleyhte yapılan konuşmaların ardından yaptığı açıklamada, İçtüzüğün 38. maddesine göre Komisyonların, kendilerine havale edilen teklifleri, ilk önce Anayasa'nın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını tetkik etmekle yükümlü olduğunu; esas komisyon olarak teklifi görüşen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun 17 Temmuz'daki toplantısında, söz konusu teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla verilen iki önergenin de Komisyon tarafından reddedildiğini belirtti.

Bozdağ, Genel Kurulda görüşmeleri sırasında da teklifin tümü üzerindeki görüşmeler esnasında Anayasa'ya aykırılık iddialarının dile getirilmesinin mümkün olduğunu anımsattı.