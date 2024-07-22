Evinde ölü bulunan Kemal Öztürk, Karabükspor'un Mavi Ateş grubunun amigoluğunu yaptı

Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu olan Kemal Öztürk'ün evinde ölü bulunmasının ardından neden öldüğü merak edilirken kimdir, kaç yaşındaydı merak edildi. Yakınlarının haber alamaması üzerine evine gidilen Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigoluğunu yapan Kemal Öztürk'ten bir süre haber alınamamasının ardından ihbar üzerine yetkililer evine gitti.

Cansız bedeni ile karşılaşılmasıyla beraber ölüm sebebi merak edilirken isim, "Laz Kemal" lakabı ile tanınıyordu.

MAVİ ATEŞ AMİGOSU KEMAL ÖZTÜRK ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in bir zamanlar amigosu olan Kemal Öztürk'ten bir süre haber alınamazken yakınları ihbarda bulundu.

İhbarın üzerine evine çilingir ile giren ekipler Laz Kemal lakaplı ismi yerde yatarken görünce sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından hayatını kaybettiği belirlenirken kesin ölüm sebebi yapılan otopsi sonucunda netleşecek.

Cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan ismin uzun zamandır diyaliz tedavisi gördüğü de biliniyor.

LAZ KEMAL LAKAPLI KEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

Üniversite Mahallesi'nde yaşayan Kemal Öztürk, Karabükspor'un Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu olarak tanınıyor.

Laz Kemal lakabı ile adından söz ettiren ismin bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü de biliniyor.