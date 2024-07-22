Kemal Öztürk evinde ölü bulundu!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Temmuz 2024 06:50 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 07:17 - Güncelleme:

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Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigosu Kemal Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Öztürk'ün evine gitti ve kapısını çaldı. Açan olmayınca eve çilingir yardımı ile giren ekipler talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaştı...