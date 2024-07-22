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Kemal Öztürk evinde ölü bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kemal Öztürk evinde ölü bulundu!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigosu Kemal Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Öztürk'ün evine gitti ve kapısını çaldı. Açan olmayınca eve çilingir yardımı ile giren ekipler talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaştı...

Olay, Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Öztürk'e ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adamın yaşadığı eve giden ekipler kapısını çaldı.

Kemal Öztürk evinde ölü bulundu! - 1. Resim

CESEDİ BULUNDU

Kapı açılmayınca eve çilingir yardımı ile giren polis Öztürk'ü hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Adrese gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Kemal Öztürk evinde ölü bulundu! - 2. Resim

MAVİ ATEŞ'İN AMİGOSUYDU

Bir zamanlar Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigoluğunu yapan Öztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kemal Öztürk evinde ölü bulundu! - 3. Resim

'Laz Kemal' olarak tanınan Kemal Öztürk'ün uzun yıllardır diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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