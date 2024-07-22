Kemal Öztürk evinde ölü bulundu!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigosu Kemal Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Öztürk'ün evine gitti ve kapısını çaldı. Açan olmayınca eve çilingir yardımı ile giren ekipler talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaştı...
Olay, Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Öztürk'e ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adamın yaşadığı eve giden ekipler kapısını çaldı.
CESEDİ BULUNDU
Kapı açılmayınca eve çilingir yardımı ile giren polis Öztürk'ü hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Adrese gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
MAVİ ATEŞ'İN AMİGOSUYDU
Bir zamanlar Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigoluğunu yapan Öztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
'Laz Kemal' olarak tanınan Kemal Öztürk'ün uzun yıllardır diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı