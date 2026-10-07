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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı FED faiz kararının duyurulacağı tarih

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı FED faiz kararının duyurulacağı tarih
Başlık ResmiFED faiz kararı ne zaman? Ekim ayı FED faiz kararının duyurulacağı tarih

Ekim ayının ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte gözler bir kez daha FED faiz kararına çevrildi. Amerikan Merkez Bankası FED yıllık takvimi doğrultusunda toplantılarını gerçekleştiriyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED'in ekim kararı için beklentiler ne yönde?

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekim ayı faiz kararı, küresel piyasaların gündeminde yer alıyor. ABD’de eylül ayında tarım dışı istihdamın 29 bin kişi artarak beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yüzde 4,2’ye yükselmesi, para politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi.

Fed, eylül ayındaki toplantısında 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan yükseltmiş ve yüzde 3,75–4 aralığına çıkarmıştı Şimdi gözler, bankanın ekim ayında vereceği kararda.

FED faiz kararı ne zaman? Ekim ayı FED faiz kararının duyurulacağı tarih
Başlık ResmiFED faiz kararı ne zaman? Ekim ayı FED faiz kararının duyurulacağı tarih

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE İLAN EDİLECEK?

Fed’in ekim ayı toplantısı, 27–28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararının, toplantının son günü olan 28 Ekim Çarşamba günü ilan edilmesi bekleniyor.

Ekim toplantısında yeni bir faiz artışı yapılıp yapılmayacağı henüz kesinleşmiş değil. Yatırımcılar, karar öncesinde açıklanacak enflasyon verilerini ve Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin mesajlarını yakından takip ediyor.

FED POLİTİKA FAİZİ NE OLUR?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay politika faizini değiştirmeyeceğine ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor. Ancak bankanın aralık toplantısında faiz artışına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

ARALIK AYINDA ARTIRMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD'de aralık toplantısına kadar açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinde ekonomik aktivitedeki zayıflamaya işaret eden sinyallerin güçlenmesi durumunda, Fed'in aralık ayında faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların değişebileceğini belirtti.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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