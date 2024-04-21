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Fenerbahçeli smaçör Ana Cristina de Souza hayatı ve voleybol kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçeli smaçör Ana Cristina de Souza hayatı ve voleybol kariyeri

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Fenerbahçe Kadınlar voleybol takımı smaçörü Ana Cristina de Souza kim, evli mi, çocuğu var mı araştırılıyor.

Fenerbahçe 2023-2024 sezonu Sultanlar Ligi şampiyonu oldu.

Şampiyonluk kutlamasına katılan ve en iyi smaçör ödülü alan  Ana Cristina de Souza'nın hayatı ve voleybol kariyerine dair konular haberimizde yer alıyor.

Ana Cristina de Souza, 2004 yılında doğdu. Annesi voleybolcu Cecilia De Souza'dır. 

Küçük yaşlarda voleybola başlayan isim, küçük yaş kategorilerinde Brezilya Milli Takım forması giydi. Fenerbahçeli smaçör Ana Cristina de Souza hayatı ve voleybol kariyeri - 1. Resim

2018 yılında FIVB U18 Güney Amerika Şampiyonası'nda ve 2019 FIVB U18 Dünya Şampiyonası'nda Brezilya Milli Takımıyla üçüncülük yaşadı. 

Kulüp düzeyinde Brezilya'da EC Pinheiros ve Sesc Flamengo'da oynadı. 

Son olarak Fenerbahçe'de smaçör pozisyonunda forma giymektedir. 

Ana Cristina de Souza'nın çocuğu yoktur ve evli değildir. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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