Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Fatih Karagümrük'te sol bek mevkiinde oynuyordu

Almanya'da dünyaya gelen başarılı futbolcu, sarı lacivertli ekip ile anlaştı. Taraftarı sevindiren transfer haberinin ardından ise kimdir, kaç yaşında soruları araştırılırken hangi takımda, hangi mevkii oynadığı da merak konusu oldu. Mercan'ın oynadığı takımlar ve başarılarını sizler için derledik.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından son anda kopan Fenerbahçe, transferler ile takımını güçlendirmeye başladı. Bugün gerçekleşen transferlerden biri ise Karagümrük'ün oyuncusu Levent Mercan oldu. Taraftarların gündeminde ise Mercan'ın aslen nereli olduğu ve Fenerbahçe'de alacağı maaş yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ LEVENT MERCAN KİMDİR?

10 Aralık 2000 yılında Recklinghausen dünyaya gelen futbolcu, sol bek mevkiinde forma giyiyor. 1,76 boyuna sahip olan Türk asıllı Alman oyuncu, Karagümrük'te forma giyerken Sportsdigitale'nin haberine göre; Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İSTATİSTİKLERİ VE BAŞARILARI

Süper Lig'de 83 maça çıkarken 3 gol, 7 asist kaydederken B-Junioren Bundesliga West'te 49 maçta 7 gol ve 13 asist yaptı.

U19'da 47 maçta 10 gol ve 18 asist kaydederken, Regionalliga West'te 15 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 10 maçta 1 gol kaydetti.

Almanya Milli Takımında U20'de 2 maça çıkarken gol atamadı. U19'da ise 1 maça çıkarak golsüz tamamladı.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Levent Mercan'ın oynadığı takımlar:

Recklingh. Jgd.

VfB Hüls Alt.

VfL Bochum Alt.

Rot-Weiss Essen

RW Essen U17

Schalke U17

Schalke U19

Schalke

Karagümrük