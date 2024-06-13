Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Fatih Karagümrük'te sol bek mevkiinde oynuyordu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Fatih Karagümrük'te sol bek mevkiinde oynuyordu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin yeni transferi Levent Mercan, Fatih Karagümrük&#039;te sol bek mevkiinde oynuyordu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya'da dünyaya gelen başarılı futbolcu, sarı lacivertli ekip ile anlaştı. Taraftarı sevindiren transfer haberinin ardından ise kimdir, kaç yaşında soruları araştırılırken hangi takımda, hangi mevkii oynadığı da merak konusu oldu. Mercan'ın oynadığı takımlar ve başarılarını sizler için derledik.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından son anda kopan Fenerbahçe, transferler ile takımını güçlendirmeye başladı. Bugün gerçekleşen transferlerden biri ise Karagümrük'ün oyuncusu Levent Mercan oldu. Taraftarların gündeminde ise Mercan'ın aslen nereli olduğu ve Fenerbahçe'de alacağı maaş yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ LEVENT MERCAN KİMDİR?

10 Aralık 2000 yılında Recklinghausen dünyaya gelen futbolcu, sol bek mevkiinde forma giyiyor. 1,76 boyuna sahip olan Türk asıllı Alman oyuncu, Karagümrük'te forma giyerken Sportsdigitale'nin haberine göre; Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 

Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Fatih Karagümrük'te sol bek mevkiinde oynuyordu - 1. Resim

İSTATİSTİKLERİ VE BAŞARILARI

Süper Lig'de 83 maça çıkarken 3 gol, 7 asist kaydederken B-Junioren Bundesliga West'te 49 maçta 7 gol ve 13 asist yaptı.

U19'da 47 maçta 10 gol ve 18 asist kaydederken, Regionalliga West'te 15 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 10 maçta 1 gol kaydetti.

Almanya Milli Takımında U20'de 2 maça çıkarken gol atamadı. U19'da ise 1 maça çıkarak golsüz tamamladı.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Levent Mercan'ın oynadığı takımlar:

Recklingh. Jgd.

VfB Hüls Alt.

VfL Bochum Alt.

Rot-Weiss Essen

RW Essen U17

Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Fatih Karagümrük'te sol bek mevkiinde oynuyordu - 2. Resim

Schalke U17

Schalke U19

Schalke

Karagümrük

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bursa'da 45 bin TL masraf yaptığı Mercedes marka aracı alev alınca ölümden döndüTürkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yayın ihalesi yapıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelinim Mutfakta'da 13 Haziran gününü Kıymet 21, Zeynep 16 puanla tamamladı - HaberlerGelinim Mutfakta'da 13 Haziran gününü Kıymet 21, Zeynep 16 puanla tamamladıSahte devre mülk satışı yapan oyuncu Yusuf Atala, Süper Baba ve Tatlı Hayat dizilerinde rol aldı - HaberlerSahte devre mülk satışı yapan oyuncu Yusuf Atala, Süper Baba ve Tatlı Hayat dizilerinde rol aldıKurban Bayramı'nda Babalar Gününe özel duygusal, anlamlı, kısa ve resimli kutlama mesajları 2024 - HaberlerKurban Bayramı'nda Babalar Gününe özel duygusal, anlamlı, kısa ve resimli kutlama mesajları 2024Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor - HaberlerÇanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyorİBB sorumluluğunda olan plajlar ve Florya Güneş Plajı'nın 15 Haziran itibarıyla açılması bekleniyor - HaberlerİBB sorumluluğunda olan plajlar ve Florya Güneş Plajı'nın 15 Haziran itibarıyla açılması bekleniyorRecep İvedik 6 filminin bazı sahneleri Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanında çekildi - HaberlerRecep İvedik 6 filminin bazı sahneleri Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanında çekildi
Sonraki Haber Yükleniyor...