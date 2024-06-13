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Mourinho'lu Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi! Levent Mercan imzayı attı

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Mourinho&#039;lu Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi! Levent Mercan imzayı attı

Spor Haberleri

Yeni sezonda Jose Mourinho önderliğinde şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe, sezonun ilk transferini yaptı. Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren oyuncu kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayan imzayı attı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi.  Sportsdigitale'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İLK RESMİ TRANSFER OLACAK

Fenerbahçe'nin, kısa sürede bu transferi duyurması bekleniyor. Levent Mercan, Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonundaki ilk resmi transferi olacak. Fenerbahçe, Levent Mercan transferi için Fatih Karagümrük ile 3 milyon Euro bonservis ve bonus maddeler karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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