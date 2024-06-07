Fenomen Güven Elvan Tatlı çifti hakkında öldü iddiaları asılsız olurken paylaşımlarına devam ediyorlar
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
TikTok, Instagram gibi mecralarda büyük takipçi kitlesine sahip olan Güven - Elvan çiftinin paylaşımları yakından takip edilirken öldü iddiaları ortaya atılmıştı. İddialar asılsız olurken çift hayatına mutlu şekilde devam ediyor. Gündemde yer alan aile hakkında nereli, ne zaman evlendi gibi sorular araştırılıyor. İşte bazı paylaşımları...
Instagram'da 963 bin takipçiye sahip olan Güven Elvan çifti yaptıkları TikTok'ta paylaşımlar ve içerikler ile gündemde yer alırken sosyal medyada yer alan iddiaların ardından öldü mü araması yapılmıştı. Çift paylaşımlarını takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.
TikTok ve Instagram hesabından paylaştığı içeriklerle takip edilen Güven - Elvan Tatlı çifti hakkında çıkan iddialar asılsız olurken çift hayatına devam etmekte.
Güven 15 Temmuz 1999 yılında doğarken, Elvan 25 Ağustos 1999 tarihinde dünyaya geldi. Çift, 9 aralık 2013 tarihinde tanıştıklarını söyledi. TikTok platformunda 1.4 milyon takipçileri bulunuyor.
Tatlı çiftinin 18.04.2024 tarihinde Toprak ve Rüzgar adında ikizleri dünyaya geldi. Sosyal medya hesaplarında yer alan bazı paylaşımları şöyle:
Kaynak: Türkiye Gazetesi