Fenomen Güven Elvan Tatlı çifti hakkında öldü iddiaları asılsız olurken paylaşımlarına devam ediyorlar

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2024 11:36 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 11:50 - Güncelleme:

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TikTok, Instagram gibi mecralarda büyük takipçi kitlesine sahip olan Güven - Elvan çiftinin paylaşımları yakından takip edilirken öldü iddiaları ortaya atılmıştı. İddialar asılsız olurken çift hayatına mutlu şekilde devam ediyor. Gündemde yer alan aile hakkında nereli, ne zaman evlendi gibi sorular araştırılıyor. İşte bazı paylaşımları...