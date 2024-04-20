Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > FIFA listesindeki Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan’ın hayatı

FIFA listesindeki Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan’ın hayatı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FIFA listesindeki Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan’ın hayatı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1994 yılında dünyaya gelen ve 7 Aralık 2014 tarihinde futbol hakemliği kariyerine adım atan Gamze Durmuş hakkında kimdir, kaç yaşında soruları araştırıldı. Hakemliğe ne zaman ve nerede başladığı merak ediliyor.

Burak Pakkan ile 2021 yılında dünya evine giren başarılı sporcu ile ilgili merak edilenler arasında kim olduğu yer aldı. İşte yönettiği maçlar...

1994 yılında dünyaya geldi. Ankara Gazi Üniversitesi'nde akademisyen olan isim, Türkiye Kadınlar Futbol Üçüncü Ligi maçında yardımcı hakem olarak kariyerine başladı.

2015 senesinde hakemliğe yükselmiştir. İlk kez Kardemir Karabükspor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Erkekler Futbol U21 Ligi'nde dördüncü hakem olarak görev aldı. 23 Ekim'de Türkiye Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasını yönetti.

MHK tarafından aday olarak gösterilen isim, Aralık 2020'de FIFA listesine alınmıştır. Kasım 2021'de 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası elemeleri UEFA E grubunda bir maçı yönetmiştir. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Havada panik! THY uçağının camı çatladı, acil dönüş yaptılarAnkara-İzmir arası 3,5 saate inecek! Bakan Uraloğlu YHT için tarih verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor - HaberlerBursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyorAz önce olan son depremler listesi (20 Nisan) - HaberlerAz önce olan son depremler listesi (20 Nisan)Oyuncu Barış Kılıç’ın yer aldığı diziler ve filmler - HaberlerOyuncu Barış Kılıç’ın yer aldığı diziler ve filmlerSınava girmeden okunacak dualar ve okunuşu - HaberlerSınava girmeden okunacak dualar ve okunuşuMalatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu - HaberlerMalatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem olduRTÜK üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından seçiliyor - HaberlerRTÜK üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından seçiliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...