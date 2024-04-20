FIFA listesindeki Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan’ın hayatı

1994 yılında dünyaya gelen ve 7 Aralık 2014 tarihinde futbol hakemliği kariyerine adım atan Gamze Durmuş hakkında kimdir, kaç yaşında soruları araştırıldı. Hakemliğe ne zaman ve nerede başladığı merak ediliyor.

Burak Pakkan ile 2021 yılında dünya evine giren başarılı sporcu ile ilgili merak edilenler arasında kim olduğu yer aldı. İşte yönettiği maçlar...

1994 yılında dünyaya geldi. Ankara Gazi Üniversitesi'nde akademisyen olan isim, Türkiye Kadınlar Futbol Üçüncü Ligi maçında yardımcı hakem olarak kariyerine başladı.

2015 senesinde hakemliğe yükselmiştir. İlk kez Kardemir Karabükspor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Erkekler Futbol U21 Ligi'nde dördüncü hakem olarak görev aldı. 23 Ekim'de Türkiye Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasını yönetti.

MHK tarafından aday olarak gösterilen isim, Aralık 2020'de FIFA listesine alınmıştır. Kasım 2021'de 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası elemeleri UEFA E grubunda bir maçı yönetmiştir.